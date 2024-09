Trauer ist aktuell bei Build Your Dreams-Aktionären angesagt. Denn die Notierungen büßen im Vergleich zur Vorwoche 2,30 Prozent ein. An zwei der vier Sitzungen verabschiedete sich die Aktie mit Kursrückgängen aus dem Handel. Am Freitag musste Build Your Dreams dabei den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 1,91 Prozent. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit? Es mag angesichts des Abschlags nur schwer nachvollziehbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...