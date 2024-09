Der zweite Tag des 11. jährlichen Weltgipfels für Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie, der von der Patient Safety Movement Foundation (PSMF) auf dem Campus der UC Irvine veranstaltet wurde, unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit für die Schaffung einer Zukunft, in der keine Patienten durch vermeidbare medizinische Fehler zu Schaden kommen und in der sich die Technologien zur Verbesserung der Patientenversorgung immer schneller weiterentwickeln.

The Global Interprofessional Patient Safety Fellowship at the 2024 PSMF Summit. From left to right: Dr. Michael A.E. Ramsay, Chief Executive Officer of PSMF; Dr. Mike Durkin, Chair of PSMF and Senior Advisor on Patient Safety Policy and Leadership, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London; Luis Torres Torija Arguelles, MD, MBA, Ambassador of PSMF, Mexico; Natalia Camargo, RN and healthcare quality management specialist, Sao Paulo, Brazil; Afifa Munawar, BScN, MSPH, Technical Officer, Quality Patient Safety and Hospital Sector of WHO Country Office Pakistan; Angeli Merci Mejia Porto, MD, FPOGS, Obstetrician and Gynecologist at Region II Trauma and Medical Center, Philippines; Dr. Peter Lachman, Lead Faculty Quality Improvement, Royal College of Physicians of Ireland; Sanaz Massoumi, MS, PhD, Chief Operating Officer of PSMF; Joe Kiani, Founder of the Patient Safety Movement Foundation. (Photo: Business Wire)

"Die Zukunft des Gesundheitswesens verändert sich weltweit rasant", sagte PSMF-Gründer Joe Kiani. "Wir brauchen alle Hände an Deck, auch Patienten und ihre Familien. Ich hoffe, dass jeder vom diesjährigen Gipfel mit einer klaren Vorstellung darüber nach Hause geht, wie er dazu beitragen wird, dass es keine vermeidbaren medizinischen Schäden mehr gibt. Die wichtigste Lektion ist, dass wir es nicht allein schaffen müssen. Wir brauchen ein Netzwerk, in dem wir alle füreinander da sind und sowohl die Herausforderungen als auch die Lösungen teilen können. Wenn Sie es noch nicht getan haben, treten Sie bitte unserer Patient Safety Leadership Association bei."

"Die heutigen Präsentationen auf dem Weltgipfel für Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie haben gezeigt, dass Patienten und ihre Familien mit Ärzten, Krankenschwestern, Apothekern und Therapeuten zusammenarbeiten müssen, um das derzeitige Modell in Frage zu stellen und Veränderungen zu fordern, damit die Gesundheitssysteme durchgängig einen offenen und transparenten Zugang zum Ausmaß vermeidbarer Schäden bieten", erklärte Dr. Mike Durkin, Vorsitzender des PSMF-Vorstands und ehemaliger nationaler Direktor für Patientensicherheit des britischen National Health Service. "Sie sollten auch weiter gehen und ihre politischen Vertreter auffordern, Gesundheitssysteme zu schaffen, die eine gerechte und umfassende Versorgung für alle Mitglieder ihrer Bevölkerung gewährleisten."

Dr. Sanaz Massoumi, Chief Operating Officer der PSMF, sprach als nächstes über die Gestaltung der Zukunft der Patientensicherheit und erklärte: "Die Förderung einer Sicherheitskultur ist ein ganzheitlicher Ansatz, der das gesamte System dazu bringt, der Patientensicherheit bei jedem Entscheidungsprozess Priorität einzuräumen und Risiken proaktiv zu bewerten und zu mindern."

In einer Videobotschaft, die während der Vormittagssitzung präsentiert wurde, wies Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, die Teilnehmer auf die Herausforderungen für die Patientensicherheit durch Angriffe auf Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Konfliktgebieten hin, die seit 2018 mehr als 7.000 Angriffe in 21 verschiedenen Ländern und Gebieten mit mehr als 2.200 Todesfällen zur Folge hatten. Er forderte: "Gesundheitspersonal und Gesundheitseinrichtungen dürfen niemals angegriffen werden und müssen selbst unter den schwierigsten Bedingungen aktiv geschützt werden. Wir müssen gemeinsam für den Schutz und die Sicherheit von Patienten, Gesundheitspersonal und Gesundheitseinrichtungen eintreten."

Der britische Abgeordnete Jeremy Hunt erzählte in einer weiteren aufgezeichneten Botschaft, wie er mit Joe Kiani und der Stiftung Patient Safety Movement Foundation in Kontakt kam und wie sie sich bemühten, die Weltgesundheitsorganisation davon zu überzeugen, einen Welttag der Patientensicherheit einzuführen (der am 17. September stattfindet). Er bemerkte: "Ich wurde nicht von medizinischen Experten auf diesen Weg geführt, sondern von einfachen Bürgern, die Angehörige unter tragischen Umständen verloren hatten. Das hat mir gezeigt, dass sich etwas ändern muss."

In der ersten Keynote des Tages erörterte Dr. John Wyte, medizinischer Leiter bei WebMD, die Auswirkungen von Fehlinformationen auf die Patientensicherheit in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen bei der Suche nach gesundheitsbezogenen Informationen auf das Internet (eine Milliarde Suchanfragen pro Tag!), mobile Apps, tragbare Geräte und andere aufkommende Technologien verlassen.

Als Vertreter des Gastgebers des diesjährigen Gipfels beschrieb Dr. Michael Stamos, Dekan der UC Irvine School of Medicine, wie die UCI School of Medicine und die Leitung des Gesundheitszentrums strukturiert sind, um eine verbesserte Sicherheitskultur unter Ärzten und Mitarbeitern optimal zu unterstützen und bessere Patientenergebnisse zu fördern.

Amy Ashcraft, stellvertretende regionale Generalinspektorin des Office of Inspector General, informierte die Teilnehmer über die Bemühungen des US-Gesundheitsministeriums zur Verbesserung der Patientensicherheit und betonte, wie wichtig die Verfolgung und Meldung aller Schadensfälle und die Datentransparenz sind. Sie erläuterte auch die Initiativen des HHS zum Schutz der Patienten durch die Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) und das Center for Medicare and Medicaid Services (CMS).

Dr. Daniel Cole, Executive Director for Professional Affairs beim American Board of Anesthesiology, untersuchte die transformativen Auswirkungen neuer Technologien, darunter Fernüberwachungsgeräte, medizinische Bildgebung und Datenanalyse im Gesundheitswesen, auf die perioperative Versorgung.

Die Nutzung fortschrittlicher Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz, zum Schutz der Patienten und zur Verbesserung ihrer Versorgung war ein wichtiges Thema des diesjährigen Gipfels. Dr. Michael Ramsay, Geschäftsführer der PSMF, bemerkte: "Wir stehen an einem wichtigen Scheideweg in der Entwicklung der Patientensicherheit. Neue Technologien ermöglichen es uns, die Vitalwerte von Patienten aus der Ferne zu überwachen, KI kann zur Vermeidung von Fehldiagnosen und zur Vorhersage von Schadensfällen eingesetzt werden, und die Telemedizin erweitert den Zugang zur Gesundheitsversorgung und die Chancengleichheit. Durch unsere kontinuierliche Zusammenarbeit und den Austausch von Daten können Gesundheitsdienstleister in Partnerschaft mit Med-Tech, Regierungsbehörden, Patienten und anderen Interessengruppen Patienten auf eine Weise schützen, die vor einem Jahrzehnt noch unvorstellbar war."

Wie die Hauptvorträge knüpften auch die Podiumsdiskussionen am zweiten Tag des Gipfels an die Erkenntnisse und den Schwung des Vortags an. In einer Diskussionsrunde befassten sich führende Patientenvertreter mit dem wichtigen Thema der Einbindung von Patienten und ihren Familienangehörigen, und Dr. Mike Durkin leitete eine andere Diskussionsrunde, in der der Stand der Dinge in Sachen Patientensicherheit auf der ganzen Welt erörtert wurde.

PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

2012 gründete Joe Kiani die gemeinnützige Stiftung Patient Safety Movement Foundation, um vermeidbare medizinische Fehler in Krankenhäusern zu verhindern. Sein Team arbeitete mit Experten für Patientensicherheit aus der ganzen Welt zusammen, um "umsetzbare evidenzbasierte Praktiken" für die Bewältigung der größten Herausforderungen zu entwickeln. Krankenhäuser können sich formell dazu verpflichten, NULL vermeidbare Todesfälle zu verursachen, und Unternehmen der Gesundheitstechnologie werden gebeten, die Open Data Pledge zu unterzeichnen, um ihre Daten zu teilen, damit prädiktive Algorithmen entwickelt werden können, die Fehler erkennen, bevor sie tödlich werden. Die PSMF wurde mit Unterstützung der Stiftung Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare gegründet.

