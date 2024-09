Cardano erzielt Rekordvolumen wegen neuem Memecoin-Projekt

Das große Interesse an den Memecoins und ihr Erfolg ist auch vielen Entwicklern von führenden Blockchains nicht entgangen. Schließlich war die Nachfrage nach diesen so überwältigend, dass sie viele Netzwerke an ihre Belastungsgrenzen gebracht haben.

Nun wurde vor wenigen Tagen die Memecoin-Launchplattform Snek.Fun gestartet, welche nach dem Cardano-Maskottchen-Memecoin Snek benannt wurde, von dem es auch unter anderem ein Spiel und einen Energydrink gibt.

Auch wenn viele sinnlose Coins entstehen, so könnten statistisch betrachtet auch wertvolle Chancen unter ihnen sein. Erhalten Sie jetzt spannende Einblicke in die Entwicklung von Snek.Fun und seiner erfolgreichsten Memecoins.

Cardano widmet sich verstärkt dem Memecoin-Markt

Am 5. September wurde auf Cardano die neue Memecoin-Launchplattform Snek.Fun gestartet. Erst am 6. September konnte die Blockchain somit einen neuen Handelsvolumenrekord von 2 Mio. $ADA verzeichnen.

Der Grund für die hohe Nachfrage ist der Start der eigenen Memecoin-Launchplattform Snek.Fun, welche bereits Ende Juli angekündigt wurde. Mitte August wurde dann der Mainnet-Test erfolgreich durchgeführt.

Für die Memetoken-Plattform wurden der größte ADA-DEX-Aggregator DexHunter und die Web3-Tracking-Plattform TapTools als exklusive Partner auserwählt. Diese erhalten auf der Website von Snek.fun eine Direktverlinkung zu den gelisteten Coins.

Wie auch die anderen Memecoin-Launchplattformen Pump.Fun und Moonshot auf Solana, Sun.Pump auf Tron, Four.Memes auf BNB Smart Chain und Base.Fun auf Base, positioniert sich nun auch die Blockchain Cardano in diesem Bereich.

Jetzt Memetoken-Launchplattform-Presale sichern!

Anzahl täglich erstellter Memecoins auf Plattformen | Quelle: Dune - @adam_tehc

Zurückzuführen ist die Entwicklung der neuen Plattform vor allem auf das große Interesse an den Memecoins. Denn dieses hat Plattformen wie Pump.Fun an einigen Tagen die Einnahmen aller anderen Web3-Angebote übertreffen lassen.

Schließlich werden allein über diese Plattformen täglich mehr als 5.000 und teilweise sogar über 20.000 Memetoken erstellt. Bei diesen fallen wiederum in der ein oder anderen Form Gebühren an, während sie gleichzeitig viele Blockchains an die Belastungsgrenze geführt haben.

So kam es beispielsweise bei Solana kurzzeitig zu Überlastungsproblemen mit bis zu 75 % Transaktionsabbrüchen. Aber auch Ethereum wurde von den steigenden Gebühren und der Verlangsamung der Transaktionen aufgrund der hohen Nachfrage nach Krypto-Assets wie Pepe stark unter Druck gebracht.

Ebenso soll Snek.Fun faire Memecoin-Launches ermöglichen, welche die zuvor oft beobachteten Betrugspraktiken wie Auszahlungssperren, 100 % Ein- und Auszahlungsgebühr und mehr verhindern. Mitarbeiter von TapTools, einer Cardano-Analyseplattform, rechnen damit, dass mit Snek.Fun neue Projekte entstehen, Innovation gefördert wird und die Netzwerkaktivität zunimmt.

Bereits in den ersten 10 Sekunden hat Snek.Fun über 20.000 Benutzer erreicht. Zudem wurden am Eröffnungstag schon 2.000 Coins erstellt und ein Volumen von insgesamt 5 Mio. ADA erzielt. All dies hat auch der Cardano-Blockchain Überlastungsprobleme eingebracht.

Jetzt Memecoin-Launchplattform entdecken!

Das sind die erfolgreichsten Memecoins auf Snek.Fun

Die ersten Token auf der neuen Memecoin-Launchplattform Snek.Fun waren $BJORN, $KEREN und $THICC, welche alle beeindruckende Kursanstiege verzeichnen konnten. Dennoch gab es einige Memetoken, welche sie später noch übertroffen haben.

Der Memecoin $BJORN stieg innerhalb des ersten Tages von 0,0000560 USD auf 0,0016700 USD um 2.882 %. Ebenso kletterte $THICC innerhalb von vier Stunden um 633 % von 0,0000490 USD auf 0,0003590 USD. Ähnlich entwickelte sich $KEREN, dessen Coin am ersten Tag von 0,0000320 USD bis auf 0,0002890 USD um 803 % steigen konnte.

Allerdings hat der Optimismus bei diesen nicht lange gehalten. Denn mittlerweile liegt $KEREN 34 % im Minus. Aber auch $THICC konnte seine Gewinne nicht halten und hat 49 % seines Wertes verloren, während $BJORN immerhin 13 % im Plus liegt. Die Handelsvolumen sind mittlerweile sogar bei allen auf 0 gesunken.

Zu den erfolgreichsten Memecoins von Snek.Fun gehört der skurrile Snekdog, welcher ein Hybrid aus Schlange und Hund ist und die höchste Marktkapitalisierung auf der Plattform erreichen konnte.

Jetzt beliebte Memetoken-Plattform entdecken!

Mit ihm hätten Sie mit einem Anstieg von 0,0000810 USD bis auf 0,0021780 USD einen Gewinn von bis zu 2.589 % erzielen können. Aber auch nach den Kursverlusten von 75 % bis aktuell 0,0005530 USD, wären Sie nun immer noch 583 % im Plus.

Dennoch ist das Handelsvolumen mit 107.000 ADA (36.027 USD) sehr gering und es gab erst etwas mehr als 200 Swaps. Mit einer Marktkapitalisierung von 542.000 ADA (182.491 USD) ist er zudem noch im Vergleich zu anderen Blockchain-Memecoin-Marktführern wie Dogecoin, Shiba Inu, Dogwifhat, Floki Inu, Sundog, DOG-GO-TO-THE-MOON und Dog noch sehr günstig bewertet.

Wesentlich vielversprechender könnte TrenchQuest ($TRNCHY) sein. Dieser stieg von 0,000083 USD bis auf 0,000613 USD um 639 %. Auch jetzt kann er sich mit einem Kursplus von 266 % noch sehr stark halten und schoss zuletzt in Richtung Allzeithoch.

TrenchQuest-Chart | Quelle: DEXHunter

Denn hinter diesem Memecoin verbirgt sich ein rätselhaftes Spiel, welches sich mit Marktkapitalisierung-Meilensteinen entfalten soll. TrenchQuest kommt auch auf mehr als 800 Swaps, was deutlich mehr ist. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit noch bei geringen 358.000 ADA.

Jetzt in Memecoin-Launchplattform investieren!

Diese Memecoin-Launchplattform bietet größeres Potenzial

Einer der vermutlich vielversprechendsten Kandidaten auf dem Markt der Memecoin-Launchplattformen ist der neue Pepe Unchained. Denn es ist mehr als ein Memetoken-Ökosystem, darüber hinaus bietet es mit seiner Ethereum-Skalierungslösung auch noch deutlich bessere Kondition für die führende Business-Blockchain.

Somit hat sich das Team das führende Web3-Ökosystem ausgesucht, womit das Projekt sogar noch eine größere Nachfrage als der Marktführer Pump.Fun erzielen könnte. Zudem wird die Geschwindigkeit um das Hundertfache erhöht und die niedrigsten Gebühren im Web3-Bereich ermöglicht.

Im Unterschied zu den anderen Plattformen wurde er nicht für den Erfolg einer DEX oder Layer-1 erschaffen oder die Gewinne privatisiert. Stattdessen teilt sie Pepe Unchained mit einer der größten und einflussreichsten Memecoin-Communitys. Denn $PEPU ist der digitale Rohstoff, den die Netzwerkteilnehmer benötigten, was ihm seinen Wert verleiht.

Somit profitieren die Tokeninhaber direkt von dem Erfolg der Memecoin-Launchplattform und müssen nicht breit gestreut in unzählige andere, weniger profitable Sektoren investieren. Zudem haben die Memecoins im bullischeren Umfeld des ersten Halbjahres mit durchschnittlich 1.834 % und 8,6-mal höheren Gewinnen als der nächste Sektor ein größeres Interesse erzielt.

Trotz der Abschaffung der Erstellungsgebühren und der Zahlung von Boni für erfolgreiche Coins hat Pump.Fun auch heute noch mit 319.059 USD Umsatz in den letzten 24 Stunden das am Kryptomarkt fünfthöchste Ergebnis erzielt. Vorher waren es sogar mehr als 1 Mio. USD pro Tag. Sollte Pepe Unchained nur annähernd so erfolgreich sein, könnte der Coin explodieren.

Noch befindet sich das Projekt am Anfang und weitere Maßnahmen wie Burnings mit den Gebühreneinnahmen wie bei anderen Kryptowährungen wie zuletzt $SUN könnten das Interesse noch weiter anheizen. Noch ist Pepe Unchained im Vorverkaufsangebot für 20 Stunden für 0,0095743 USD und mit einer Staking-Rendite von 164 % erhältlich.

Jetzt Pepe Unchained entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.