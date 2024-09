Die Reederei Hapag-Lloyd verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen deutlichen Gewinnrückgang, zeigt sich aber dennoch zufrieden mit dem Ergebnis. Der operative Gewinn sank auf rund 813 Millionen Euro, verglichen mit fast 2,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Trotz des Rückgangs betonte Konzernchef Rolf Habben Jansen die "sehr gute" Leistung aufgrund starker Nachfrage und verbesserter Spotraten.

Prognose für 2024 angehoben

Anfang Juli hatte Hapag-Lloyd seine Jahresziele angehoben und peilt nun ein Ebit zwischen 1,2 und 2,2 Milliarden Euro an. Die Reederei profitiert von höheren Gebühren aufgrund von Umwegen wegen Angriffen im Roten Meer, was jedoch auch zu Verzögerungen und höheren Kosten führt. Mit einer Flotte von 237 Containerschiffen und einer Gesamtkapazität von 1,7 Millionen TEU bleibt Hapag-Lloyd einer der führenden globalen Akteure in der Containerschifffahrt.

