EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025



30.04.2025 / 07:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 Operatives Ergebnis im ersten Quartal gegenüber Q1 2024 deutlich gestiegen

Transportmenge und Frachtrate um jeweils 9 % über Vorjahr

Prognose bestätigt: rückläufiges Ergebnis für 2025 erwartet Hapag-Lloyd hat im ersten Quartal 2025 auf Basis vorläufiger und untestierter Zahlen ein um 17 % höheres Konzern-EBITDA von 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Milliarden Euro) erzielt. Das Konzern-EBIT verbesserte sich im selben Zeitraum um 24 % auf 0,5 Milliarden US-Dollar (0,5 Milliarden Euro). Wesentliche Treiber der positiven Entwicklung waren eine Transportmenge von 3,3 Millionen TEU und eine durchschnittliche Frachtrate von 1.480 USD/TEU, die beide aufgrund einer guten Nachfrage um jeweils 9 % über dem Vorjahresquartal 2024 lagen. "Wir sind gut in das erste Quartal 2025 gestartet, doch das Marktumfeld ist momentan von vielen Unsicherheiten geprägt. Deshalb erwarten wir weiterhin rückläufige Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025. Wir werden unsere Strategie 2030 konsequent weiter umsetzen, für unsere Kunden mit unserer Gemini Cooperation einen neuen Standard in puncto Qualität im Markt etablieren und Hanseatic Global Terminals weiter ausbauen. Zugleich werden wir unsere Flotte noch effizienter machen und weiter dekarbonisieren. Außerdem werden wir unsere Kosten fest im Blick behalten und intensiv daran arbeiten, noch digitaler und effizienter zu werden", sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand unverändert ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 2,5 bis 4,0 Milliarden US-Dollar (2,4 bis 3,9 Milliarden Euro) und ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 0,0 bis 1,5 Milliarden US-Dollar (0,0 bis 1,5 Milliarden Euro). Angesichts der volatilen Frachtratenentwicklung und geopolitischen Herausforderungen, ist die Prognose mit sehr hohen Unsicherheiten behaftet. Sowohl die weiterhin angespannte Situation im Roten Meer als auch der weltweite Handelskonflikt könnten die Angebots- und Nachfragesituation in der Containerschifffahrt und damit auch die Ergebnisentwicklung von Hapag-Lloyd erheblich beeinflussen. Auf der heutigen Hauptversammlung wird Rolf Habben Jansen den Anteilseignern das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 und den Ausblick auf 2025 näher erläutern. Die Rede wird im Nachgang veröffentlicht. Die Details zu den Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie als Download im digitalen Geschäftsbericht: https://hlag-2024.corporate-report.net VORLÄUFIGE ZAHLEN KONZERN (USD)* Q1 2025 Q1 2024 Q1 2025 versus

Q1 2024 Transportmenge (Mio. TEU) 3,3 3,0 0,3 Frachtrate (USD/TEU) 1.480 1.359 121 Umsatz (Mrd. USD) 5,3 4,6 0,7 EBITDA (Mrd. USD) 1,1 0,9 0,2 EBIT (Mrd. USD) 0,5 0,4 0,1



VORLÄUFIGE ZAHLEN KONZERN (EUR)* Q1 2025 Q1 2024 Q1 2025 versus

Q1 2024 Umsatz (Mrd. EUR) 5,1 4,3 0,8 EBITDA (Mrd. EUR) 1,0 0,9 0,2 EBIT (Mrd. EUR) 0,5 0,4 0,1

* In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 299 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,3 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 139 Ländern mit 397 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,7 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 113 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 21 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. 2.900 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten. Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen. Pressekontakte

Nils.Haupt@hlag.com / +49 40 3001-2263

Tim.Seifert@hlag.com / +49 40 3001-2291 Investorenkontakt

Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705



30.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com