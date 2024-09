Snek vs. Pepe Unchained: Das Duell der Memecoin-Giganten

Der Kampf um den Memecoin-Markt und seine Rekordeinnahmen ist bislang nicht vorbei. Nachdem die ersten Launchplattformen den Markt erobert haben, sind zwei neue Wettbewerber aufs Spielfeld getreten. Worin sie sich unterscheiden und welcher von ihnen die bessere Wahl sein könnte, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Snek

Nach dem Erfolg anderer Memecoins wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe wurde im April 2023 Snek auf Cardano herausgebracht. Schnell wurde er mit seiner blau-lilafarbenen Schlange zu einem der bekanntesten Memetoken auf der Blockchain. Inzwischen könnte er durch den neuesten Start von Snek.Fun wieder ein größeres Interesse erfahren.

Zurückzuführen ist dies auf die aktive Gemeinschaft und die regelmäßigen Updates. Zeitweise schaffte es Snek auf seinem Höhepunkt somit sogar zu dem am meisten gehandelten Coin auf der Cardano-Blockchain.

Mit demselben wissenschaftlichen Ansatz wie die Layer-1 konstruiert wurde, ist auch das Projekt von Snek durchdacht. So handelt es sich nicht wie bei den meisten Vertretern aus diesem Sektor um einen einfallslosen und sinnlosen Coin. Stattdessen ist das Projekt sogar in unterschiedlichsten digitalen und analogen Geschäftsfeldern tätig.

Im Jahr 2023 wurde ein eigener Energydrink erstellt, welcher auch heute noch online zu kaufen ist. Hinzu kam im Dezember ein Spiel, welches an das gleichklingende Spiel Snake erinnert. Zwar ist es nur ein einfaches Game, dennoch war es damals zurzeit der ersten Handys sehr viral und wurde von fast jedem gespielt.

Jetzt in beliebten Memecoin investieren!

Wie auch viele andere Memecoins wurde zudem mit SNEKBot ein eigener Telegram-Handelsroboter für die Blockchain von Cardano erschaffen. Die Gebühreneinnahmen von diesem gehen zu einem Anteil an die Communitys von $SNEK und HUNT.

Ebenso wird mit Snekx eine Launch-Funktion für Coins auf der Cardano-Blockchain geboten. Dabei können Interessierte rasch und einfach mit wenigen Angaben ihre eigenen Memetoken starten. Mit den Einnahmen soll wiederum das Projekt weiterentwickelt und beworben werden.

Wie es für einen Memecoin typisch ist, gibt es selbst verständlich auch einige Memes. Die Qualität dieser lässt jedoch im Vergleich zu einigen anderen in Bezug auf grafische Raffinesse und Humor etwas zu wünschen übrig.

Bemerkenswert sind auch die 47 Integrationen in verschiedene Web3-Angebote, wobei ein Teil dieser auch auf Snek selbst zurückzuführen ist. Der Coin kommt auf 33.267 Tokeninhaber und 45.735 Abonnenten. Mit einer Marktkapitalisierung von 53 Mio. USD und einem so vielseitigem Geschäftsmodell ist er noch relativ günstig bewertet.

Jetzt in neuartiges Memetoken-Ökosystem investieren!

Pepe Unchained

Ebenfalls profitiert der neue Pepe Unchained überdurchschnittlich von dem großen Interesse an Memecoins, was sich bereits an der selbst im Bärenmarkt ungebrochenen Nachfrage nach den $PEPU-Coins erkennen lässt. So hat der Presale in rund drei Monaten bereits mehr als 12,46 Mio. USD eingeworben.

Denn er hat sich im Vergleich zu seinen größten Wettbewerbern für sein Memecoin-Ökosystem die führende Business-Blockchain Ethereum ausgesucht. Somit erhält er auch ein deutlich größeres Potenzial als seine Vorläufer. Zudem könnte er den Nutzern einer Vielzahl anderer Ethereum-Memecoins bessere Konditionen bieten.

Ebenso ist die Rede von einer eigenen Memetoken-Launchplattform, wie Pump.Fun, Sun.Pump und nun auch Snek.Fun. Neben der vielversprechenderen Wahl des Marktführers anstelle einer sekundären Chain, bietet Pepe Unchained auch einen eigenen Coin. Somit können Anleger gezielt von dem rentabelsten Kryptosektor im Bullenmarkt in diesem Jahr profitieren.

Jetzt neuartiges Memecoin-Ökosystem entdecken!

Andere Anbieter wie Pump.Fun haben nicht einmal einen Coin und privatisieren ihre Gewinne. Anleger können in die DEXs mit den anschließend gelisteten Token oder deren Layer-1 investieren. Das Snek-Geschäftsmodell wurde hingegen schon besser gestaltet, allerdings spielt Cardano nur eine Randrolle.

Pepe Unchained soll jedoch nicht nur ein Ökosystem für Memecoins bieten, sondern auch mit seiner Skalierungslösung die Probleme von Ethereum lösen. Denn jetzt können 100-mal mehr Transaktionen pro Sekunde verarbeitet werden, und das zu den niedrigsten Gebühren am Web3-Markt. Dies begünstigt wiederum die Migration.

Viele Launchpad-Memecoins haben einige Designfehler, welche sie zwar sicher machen, ihnen jedoch den Spielraum für Innovationen und Entwicklungen nehmen. Das Team von Pepe Unchained kann aus diesen Entwicklungen und der geringen Erfolgsquote dieser Coins lernen sowie eine optimierte Lösung präsentieren.

Mithilfe der Positionierung als Memecoin-Ökosystem kann Pepe Unchained durch andere Entwickler die unterschiedlichsten Geschäftsbereiche erobern. Zudem können somit wertvolle Ressourcen wie Geld, Zeit und Mitarbeiter gespart werden, indem sich Dritte aus einer der größten und einflussreichsten Memetoken-Communitys anschließen.

Jetzt Pepe Unchained entdecken!

Fazit zu Snek vs. Pepe Unchained

Sowohl Snek als auch Pepe Unchained gehören zu einige der besten Memecoins. Denn sie bieten nicht nur ein Objekt für Wetten, sondern reale Geschäftsmodelle. Diese sind nicht zu unterschätzen, denn durch die konstanten Einnahmen wird der Kurs unterstützt, während die Einnahmen künftige Gewinnsteigerungen durch Weiterentwicklungen begünstigen.

In dieser Hinsicht ist Snek aktuell schon etwas vielseitiger aufgestellt, da er bereits unterschiedliche Angebote herausgebracht hat. Pepe Unchained befindet sich hingegen noch am Anfang und wird erst in Kürze seinen Vorverkauf abschließen.

Aus diesem Grunde ist $PEPU auch noch deutlich günstiger bewertet als $SNEK, der laut CMC schon 369 % über seinem Listungspreis liegt und bereits eine Marktkapitalisierung von 52,80 Mio. USD erreicht hat. Zwar bieten beide noch ein höheres Steigerungspotenzial als die Memetoken-Marktführer, jedoch ist dies bei Pepe Unchained noch etwas größer.

Dies ist vor allem auch darauf zurückzuführen, dass sich das Team Ethereum anstelle einer weniger relevanten Chain ausgesucht hat. Aber auch das direkte Investment in die Plattform dürfte das Interesse der Anleger wecken, was so mit Snek nicht möglich ist. Dafür konnte sich Snek schon deutlich mehr etablieren, was ihm eine höhere Sicherheit verleiht.

Beide Memecoins bieten ein überdurchschnittliches Potenzial innerhalb des Sektors. Sie gehören in ein gut diversifiziertes Portfolio, wenn man sich für Memetoken entscheidet. Unter den Top 10 bis 20 dürfen sie dabei auf keinen Fall fehlen. Idealerweise sollte man diversifizieren und nicht alles auf einen Memetoken oder einen Sektor oder eine Anlageklasse setzen.

Jetzt in beliebtesten Memecoin-Presale investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.