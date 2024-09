Personio, Europas führender Anbieter von HR-Software für kleine und mittelständische Unternehmen, hat heute eine Reihe neuer Produktinnovationen bekannt gegeben. Diese unterstützen Personalabteilungen dabei, ihren Fokus von manuellen, zeitintensiven Verwaltungsaufgaben hin zu wertschöpfenden Tätigkeiten auszurichten, die nachhaltig zum Unternehmenserfolg beitragen.

Der neue HR Insights Report von Personio zeigt, dass die Bindung von Talenten für Unternehmen zu den wichtigsten Prioritäten zählt (31 %) gefolgt von der Verbesserung des Mitarbeiterwohlbefindens (27 %) und der Erhöhung der Produktivität (27 %).¹ Die heute verkündeten Innovationen unterstützen HR-Teams bei der Bewältigung dieser Herausforderungen durch flexibel anpassbare Funktionen zur Analyse von HR-Kennzahlen und zu Leistungsbeurteilungen, benutzerdefinierten Workflows sowie der Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Maria Angelidou-Smith, Chief Product and Technology Officer bei Personio, sagt: "Das tiefe Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden und die Lösung ihrer Herausforderungen hat für unser Produktteam höchste Priorität. Unser Ziel ist es, den Druck auf HR-Teams zu verringern und ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Ich freue mich über die Erweiterungen in Bereichen wie People Analytics, Automatisierung und Mitarbeiterentwicklung, die es HR-Abteilungen ermöglichen, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren, die nachhaltig Wirkung auf allen Ebenen des Unternehmens zeigen."

People Analytics: Aussagekräftige Daten

HR-Teams stehen häufig vor der Herausforderung verstreuter Daten und fragmentierter Systeme. Laut HR Insights Report stimmen 75 der Personalentscheider:innen zu, dass die HR-Funktion heutzutage datenzentrierter denn je ist.¹ Oft wird der Zugriff auf relevante Daten, die für fundierte Entscheidungen erforderlich sind, jedoch durch zeitaufwendige und unzusammenhängende Prozesse erschwert.

Die neuen Funktionen im Bereich People Analytics adressieren diese Herausforderungen und ermöglichen eine zuverlässige und datengestützte Entscheidungsfindung. Daten können innerhalb von Personio genutzt werden, um Kennzahlen rund um die Belegschaft in Echtzeit zu erfassen und darauf basierend mitarbeiterzentrierte Strategien zu entwickeln.

Performance und Entwicklung: Anpassbare Prozesse für Leistungsbeurteilungen

Für Personalverantwortliche ist es oft herausfordernd, den Überblick über Performance-Daten ihrer Mitarbeitenden zu behalten und gleichzeitig die Leistung zu fördern. Traditionelle Bewertungsprozesse sind häufig unflexibel und lassen kein offenes Feedback zu.

Die Innovationen in Personios Performance- und Entwicklungslösung steigern die Effektivität von HR-Teams, indem Prozesse so gestaltet werden können, dass sie zur Unternehmenskultur passen. So wird der Arbeitsaufwand erheblich reduziert: Beurteilungszyklen sind strukturiert und dennoch flexibel anpassbar, wobei Personaländerungen automatisch angezeigt und schnell umgesetzt werden. Relevante Stakeholder erhalten Zugang zu wichtigen Analysen, die sie für bessere und effizientere Personalentscheidungen nutzen können.

Jeannine Theißen, Head of Human Resources bei ROSE Bikes sagt: "Wir glauben an die Weiterentwicklung persönlicher Stärken, an gemeinsames Lernen und geben uns gegenseitig konstruktives Feedback, damit wir das für uns beste Arbeitsumfeld schaffen. Personio nimmt uns mit seinem Modul Performance Entwicklung die damit verbundenen administrativen Aufgaben ab."

Workflow Automation: Benutzerdefinierte HR-Workflows und Vorlagen

HR-Teams sind mit einer Vielzahl an administrativen Aufgaben konfrontiert. Meistens entstehen sie durch manuelle Prozesse, fragmentierte Systeme und verteilte Teams. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ermöglichen die neuen Funktionen im Bereich Workflow Automation, manuelle Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu skalieren.

Zu den neuen Funktionen gehören Vorlagen, die gängige Anwendungsfälle intuitiv und anpassbar abbilden. Mit dem Workflow-Builder können HR-Teams benutzerdefinierte Workflows erstellen, die ihren Anforderungen entsprechen. Mit dem Übersichts-Dashboard lassen sich Aufgabenfortschritte effizient überprüfen. In Kürze wird zudem ein neu gestalteter Posteingang zur Verfügung stehen, der wichtige Aufgaben hervorhebt und Details bereitstellt, die Teams benötigen, um schnelle Entscheidungen zu treffen und reibungslose Arbeitsabläufe sicherzustellen.

Personio Payroll: Schnelle, präzise und mühelose Lohn- und Gehaltsabrechnung

Laut einer Personio-Umfrage unter 500 Lohnverantwortlichen in Deutschland verbringen 59 der Befragten mehrere Tage im Monat mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung. 90 der Befragten sind mehrfach pro Jahr mit Fehlberechnungen und Mitarbeiterbeschwerden in Bezug auf die Gehaltsabrechnung konfrontiert.² Die Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung ist häufig ineffizient, mühsam und komplex, was die Genauigkeit und die Einhaltung von Vorschriften erschwert.

Personio Payroll eine intuitive und innovative Lösung für die Lohn- und Gehaltsabrechnung ermöglicht es KMUs in Deutschland, die Lohnabrechnung schnell, präzise und mühelos durchzuführen, während gleichzeitig alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Personio Payroll wurde in diesem Jahr erfolgreich durch die Informationstechnische Servicestelle der gesetzlichen Krankenversicherung (ITSG) zertifiziert. Die ITSG-Zertifizierung ermöglicht es Organisationen, über Personio Payroll automatisiert und direkt mit den Steuer- und Sozialversicherungsträgern zu kommunizieren. Seit dem Launch nutzen bereits mehr als 500 Kunden Personio Payroll darunter auch Bytewerk, die ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung nun 90 schneller als zuvor durchführen.

Neue Kundendaten zeigen, dass Unternehmen, die Personio nutzen, im Durchschnitt eine 38-prozentige Erhöhung ihrer HR-Produktivität und eine 28-prozentige Senkung ihrer HR-Kosten sehen. Sie profitieren außerdem von einer monatlichen Zeitersparnis von durchschnittlich 45 und einer Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit um 19 %.³

Einen detaillierten Überblick über die Neuerungen bei Personio in diesem Quartal, einschließlich Produktdemovideos, finden Sie auf der Website.

Personio-Studie: HR Insights Report 2024 (veröffentlicht August 2024)

Personio-Studie: Die Lohnabrechnung als wertvoller Business-Faktor (veröffentlicht Juli 2024)

Report: Der Personio-Effekt (veröffentlicht August 2024)

Über Personio:

Personio ist die All-in-One HR-Plattform, die kleine und mittelständische Unternehmen dabei unterstützt, das Potenzial ihrer Mitarbeitenden voll auszuschöpfen. Über 12.000 Organisationen, die zusammen mehr als eine Million Mitarbeitende verwalten, vertrauen auf Personio und steigern durch die Optimierung ihrer Personalprozesse die Produktivität von HR-Teams, Manager:innen und Mitarbeitenden. Personios innovatives und sich ständig weiterentwickelndes Produkt macht es zur ersten Wahl für Unternehmen für jetzt und in der Zukunft.

Mehr Informationen zum Produkt oder unseren aktuellen Stellenausschreibungen in München, London, Madrid, Dublin, Berlin, Barcelona, New York, Amsterdam oder Remote sind hier zu finden: www.personio.de

