XUND, das Bildungszentrum Gesundheit Zentralschweiz, eröffnet einen Standort auf dem Suurstoffi-Areal in Rotkreuz



Medienmitteilung

Zug, 9. September 2024 Die Zug Estates AG hat mit XUND, dem Bildungszentrum Gesundheit Zentralschweiz, einen 30-jährigen Mietvertrag über 6'000 m2 auf dem Suurstoffi-Areal in Rotkreuz ZG unterzeichnet. XUND übernimmt sämtliche Büro- und Schulungsflächen in der Liegenschaft Suurstoffi 45, welche zusammen mit dem Gebäude Suurstoffi 43 zum letzten Baufeld auf dem Suurstoffi-Areal gehört. Mit der Realisierung des Projektes S43/45 entstehen rund 14'400 m2 Büro- und Schulungsfläche sowie 1'100 m2 Wohnfläche für studentisches Wohnen. Der Baustart ist Ende 2024 vorgesehen. Die Mietflächen werden voraussichtlich Mitte 2027 an XUND und weitere, zukünftige Mieter übergeben. Josef Widmer, Präsident Bildungszentrum XUND, streicht die hohe Attraktivität des neuen, modernen Standorts hervor und sieht im innovativen Umfeld des Areals Synergieeffekte: «Der Standort Rotkreuz stärkt die regionale Verankerung von XUND in der Zentralschweiz und verbessert die Erreichbarkeit für viele Studierende und Lernende deutlich. Es werden Synergien mit weiteren Bildungspartnern wie der Hochschule Luzern vor Ort ermöglicht und Chancen zur Zusammenarbeit mit der Praxis oder der Forschung eröffnet.» Alain Baumgartner, Leiter Portfoliomanagement der Zug Estates AG, freut sich über die Ansiedlung des Bildungszentrums: «Mit XUND haben wir einen idealen Partner gefunden, der sehr gut zu den bestehenden Mietern auf dem Suurstoffi-Areal passt und zu einer nachhaltigen und vielseitigen Nutzung des Areals beitragen wird. Nicht zuletzt bestätigt der Vermarktungserfolg die rege Nachfrage nach attraktiven und gut erschlossenen Mietflächen in der Region Zug.» Über XUND

Das Bildungszentrum XUND bietet mit den Höheren Fachschulen Pflege und Biomedizinische Analytik; den Nachdiplomstudien Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege; den überbetrieblichen Kursen Fachfrau/Fachmann Gesundheit und Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales sowie Weiterbildungskursen ein breites, praxisnahes Aus- und Weiterbildungsangebot «aus einer Hand». Downloads: Suurstoffi-Areal (.jpg)

Weitere Auskünfte: Patrik Stillhart, CEO T +41 41 729 10 10, ir@zugestates.ch

