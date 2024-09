McDonald's Deutschland plant eine massive Expansion seines Filialnetzes. Der Finanzvorstand des Unternehmens kündigte an, dass bis 2027 über 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Dies soll durch die Eröffnung von 25 neuen Restaurants in diesem Jahr und eine Steigerung auf 75 neue Filialen jährlich in den kommenden drei Jahren erreicht werden. Langfristig plant McDonald's, 500 neue Schnellrestaurants in Deutschland zu eröffnen, mit besonderem Fokus auf hochfrequentierte Standorte wie Autobahnen und Bahnhöfe. Diese Expansionsstrategie unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in den deutschen Markt und verspricht signifikantes Wachstumspotenzial.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Fokus

Neben der physischen Expansion treibt McDonald's auch die Digitalisierung voran. Bereits jetzt nutzen 86% der Gäste digitale Bestellmöglichkeiten wie SB-Terminals oder die App. Gleichzeitig investiert das Unternehmen in Nachhaltigkeit, indem es an 600 Drive-In-Standorten Stromtankstellen installiert. Die geplante Erweiterung der Drive-Ins auf zwei Spuren zeigt, dass McDonald's weiterhin auf die Bedeutung des Autoverkehrs in Deutschland setzt, während es gleichzeitig die E-Mobilität fördert. Diese Strategie positioniert McDonald's als zukunftsorientiertes Unternehmen, das Wachstum mit Nachhaltigkeit verbindet.

