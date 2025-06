Die INDUS Holding AG hat METFAB Engineering, Inc. übernommen - ein US-amerikanisches Unternehmen, das auf präzise Blechbearbeitung spezialisiert ist und einen Jahresumsatz von rund 7 Mio. Euro erzielt. METFAB wird in die INDUS-Tochter M. BRAUN integriert, wodurch die lokalen Fertigungskapazitäten gestärkt und das Wachstum in Nordamerika unterstützt werden. Die Übernahme steht im Einklang mit der Strategie "EMPOWERING MITTELSTAND" von INDUS, sichert die Resilienz der Lieferkette und eröffnet Cross-Selling-Potenziale. Mit einem geschätzten Kaufpreis von 4 bis 6 Mio. Euro dürfte die Transaktion margensteigernd wirken und wird aus der soliden Liquiditätsposition von INDUS finanziert. Nach der kürzlichen Übernahme von Sunbelt ist dies bereits die vierte M&A-Transaktion von INDUS im Jahr 2025 - weitere Aktivitäten sind zu erwarten. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung und behalten ihr Kursziel von 33,00 Euro bei, was ein Aufwärtspotenzial von rund 50% bedeutet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/INDUS%20Holding%20AG





