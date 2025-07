Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Dr.-Ing. Johannes Schmidt (Vorstandsvorsitzender) und Rudolf Weichert (stellvertretender Vorstandsvorsitzender) werden Sie durch die Präsentation der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 führen. Im Anschluss an die Präsentation stehen Ihnen Dr. Schmidt und Herr Weichert für Fragen zur Verfügung.INDUS Holding AG12.08.2025 08:30Rudolf Weichert, Deputy Chairman of the Board of Management und Dr.-Ing. Johannes Schmidt, Chairman of the Board of ManagementNach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/virtual-analyst-and-investor-conference-call-on-h1-2025-xj3cmwyf+++Über INDUS Holding AG: Die INDUS Holding AG ist ein führender Spezialist für den Erwerb und Entwicklung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) im deutschsprachigen Raum. Das Portfolio umfasst derzeit über 40 Unternehmen, wovon 3 aus der Schweiz stammen und der Rest aus Deutschland. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf Mehrheitsbeteiligungen von meist inhabergeführten "Hidden Champions" mit führenden Nischenmarktpositionen, welche den drei Segmente Engineering, Materials Solutions und Infrastructure zugeordnet werden. Im Gegensatz zu klassischen Private Equity Unternehmen, verfolgt INDUS keine Exit-Strategie und behält nach einer Übernahme das bestehende Management der Unternehmen bei. INDUS wird daher oft als Partner des deutschen Mittelstands wahrgenommen. Dies zeigt sich auch in der Portfoliostruktur: Rund 75 % der Beteiligungen sind seit mehr als 10 Jahren bei INDUS.

ISIN: DE0006200108