INDUS-Tochter BETOMAX übernimmt TRIGOSYS Produkte zur Abschalung von Bauteilfugen im Stahlbetonbau

Synergieeffekte durch komplementäres Produktportfolio und gebündelten Vertrieb Bergisch Gladbach, 09. Juli 2025 - Die INDUS-Gruppe baut ihr Segment Infrastructure weiter aus. Die INDUS-Tochter BETOMAX systems GmbH & Co. KG hat den Kaufvertrag über 100 % der Anteile an der TRIGOSYS GmbH unterzeichnet. Unter dem Markennamen TRIGOFORM bietet das Unternehmen Produkte zur Abschalung von Bauteilfugen im Stahlbetonbau und ergänzt damit das BETOMAX-Produktportfolio. "Wir erwarten, dass die Nachfrage nach spezifischen Baukomponenten angesichts der notwendigen und geplanten Infrastrukturinvestitionen deutlich steigt", sagt Dr. Jörn Großmann, COO des INDUS-Segments Infrastructure. "Darauf richten wir uns aus und erweitern mit dem strategischen Zukauf von TRIGOSYS unser Technologiefeld Civil Engineering & Concrete." Der Fokus von TRIGOSYS liegt auf der maßgenauen Planung und Herstellung individueller Schalungslösungen im Ingenieurbau, etwa für Tunnel oder für Trogbauwerke, die die Einfahrten bei Unterführungen oder Tunneln bilden. Außerdem besitzt das mittelständische Unternehmen langjährige Expertise für sogenannte "verlorene Schalungen" - maßgenaue Schalungslösungen, die im Bauwerk verbleiben und den Bauablauf signifikant beschleunigen. TRIGOSYS beschäftigt 26 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 4,5 Mio. EUR. Unternehmenssitz ist Föritztal in Thüringen. Ausbau der Technikkompetenz Großmann: "Bei unseren Zukäufen schauen wir zuallererst auf die Engineering-Fähigkeiten des Unternehmens. TRIGOSYS hat uns mit seiner hohen technischen Kompetenz über den gesamten Planungs- und Produktionsprozess überzeugt. Das Team berät bereits bei der Erstellung der Schal- und Bewehrungspläne und setzt die maßgenauen und normgerechten Schalungslösungen dann schnell um." BETOMAX, Teil der INDUS-Gruppe seit 1991, bietet Lösungen in den Bereichen Bewehrungs-, Anker-, Abschal- und Abdichtungstechnik. Mit dem Zukauf von QUICK Bauprodukte, einem Spezialisten für Standard- und Sonderbauteile rund um den Brückenbau, hat INDUS den Bauzulieferer zuletzt Anfang 2023 gestärkt. "Wir kennen die qualitativ hochwertigen TRIGOSYS-Produkte durch die gemeinsame Marktbearbeitung seit Jahren", sagt Gregor Püttmann, Geschäftsführer von BETOMAX. "Dabei ergänzen wir uns komplementär: Bei BETOMAX konzentrieren wir uns auf verlorene Schalungen bis zu einer Höhe von 2,4m, z. B. für Bodenplatten. TRIGOSYS produziert technisch sehr herausfordernde, bis zu 6m hohe Schalungslösungen, die für große Ingenieurbauwerke benötigt werden." "Der Zusammenschluss mit BETOMAX bietet TRIGOSYS neue Entwicklungsperspektiven", sagt Rita Fischer, Gründerin und Geschäftsführerin von TRIGOSYS. "BETOMAX ist zum Beispiel stark im Direktvertrieb, das passt gut zu unseren Produkten. Wir erwarten Cross-Selling-Potenziale für beide Marken." Püttmann: "BETOMAX hat sich einen Namen gemacht, auf Maß hergestellte Produkte binnen Tagen auf die Baustelle zu bringen. Dafür steht auch TRIGOSYS, so dass wir die Produkte gut gemeinsam vermarkten können." Dritter Zukauf im Segment Infrastructure in 2025 Mit dem Zukauf von TRIGOSYS hat INDUS das Segment Infrastructure im laufenden Geschäftsjahr bereits zum dritten Mal gestärkt. Zu Jahresbeginn hatte INDUS KETTLER, einen Spezialisten für Einbaugarnituren im Rohrleitungsbau, zur Stärkung der Beteiligung HAUFF-TECHNIK erworben. Durch die Ergänzungsakquisition ELECTRO TRADING, einen schwedischen Importeur und Distributor von Produkten rund um Stromnetze und -verteilung, Erneuerbare Energie, Bau und Infrastruktur, im Februar 2025 hat die Beteiligungsgesellschaft ihre internationale Präsenz weiter ausgebaut. Bis 2030 möchte INDUS 500 Mio. EUR in Akquisitionen investieren. Über INDUS Seit 1989 erzielt INDUS mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen nachhaltiges Wachstum. Wir konzentrieren uns auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickeln diese international weiter. Wir stellen sicher, dass unsere Führungskräfte wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf unsere verlässliche Perspektive als langfristiger Investor verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert, haben wir eine einzigartige Brücke zwischen Mittelstand und Kapitalmarkt geschlagen. Mehr Informationen unter www.indus.eu . Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

www.indus.eu/de/



