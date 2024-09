NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie sieht beim Triebwerksbauer immer noch Value, auch wenn sich der Bewertungsaufschlag gegenüber Konkurrent Safran verringert habe und das Aufwärtspotenzial geschrumpft sei. Dies schrieb die Expertin in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie beschäftigte sich insbesondere mit den Erlösen im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2024 / 15:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2024 / 15:37 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

© 2024 dpa-AFX-Analyser