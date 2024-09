BASEL (dpa-AFX) - Der aktivistische Investor Cevian hat einem Medienbericht zufolge den Anteil an dem schweizerischen Versicherer Baloise deutlich ausgebaut und drängt auf Veränderungen. Mit einem Anteil von 9,4 Prozent seien die Schweden nun der größte Aktionär der Versicherungsgruppe, berichtete die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf Insider. Erst im vergangenen Mai war Cevian bei Baloise mit einem Anteil von mehr als 3 Prozent offiziell in Erscheinung getreten. Rund ein Monat später wurde dann ein Anteil von mehr als 5 Prozent gemeldet.

Über den Einstieg von Cevian war bereits im vergangenen Herbst spekuliert worden. Damals galt bei der Baloise allerdings noch die Stimmrechtsvinkulierung von 2 Prozent. Das heißt, dass die Eintragungs- und Stimmrechte der Aktionäre auf maximal 2 Prozent beschränkt waren. Der Vermögensverwalter zCapital hatte jedoch bei der Generalversammlung von Ende April die Aufhebung dieser Regelung beantragt. Die Aktionäre sprachen sich überraschend für den Vorschlag von zCapital aus und hoben damit die Stimmrechtsbeschränkung auf.

Laut dem FT-Bericht fordert Cevian jetzt, dass sich das Baloise-Management auf seine stärksten Länder konzentriert und dass ein höherer Teil der erwirtschafteten Barmittel an die Aktionäre fließt. Der Kapitalmarkttag vom kommenden Donnerstag werde als letzte Chance gesehen, die Strategie zu überarbeiten. Andernfalls werde Cevian Konsequenzen fordern./rw/ys/AWP/zb