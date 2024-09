Die Erwartungen an Apples neues iPhone 16 und die damit verbundene künstliche Intelligenz (KI) sind hoch. Trotz eines kürzlichen Kursanstiegs von 13% seit dem Augusttief könnte die verzögerte Einführung der KI-Funktionen, genannt Apple Intelligence, den erhofften Verkaufsschub beeinträchtigen. Analysten sehen die langsame Einführung und regionale Beschränkungen in der EU und China als mögliche Hindernisse für einen neuen "Superzyklus". Die Aktie schloss am Freitag bei 220,82 Dollar, leicht unter dem 50-Tage-Durchschnitt.

Technische Analyse und Produktvorstellung

Investoren sollten wichtige Preisniveaus im Auge behalten, wobei 218 Dollar als erste Unterstützung gilt. Bei der heutigen Produktvorstellung werden neben dem neuen iPhone auch Upgrades für die Apple Watch und möglicherweise neue AirPods erwartet. Die KI-Funktionen sollen schrittweise eingeführt werden, wobei einige erst 2025 verfügbar sein könnten. Apple muss sorgfältig kommunizieren, welche Funktionen wann und wo verfügbar sein werden, um Enttäuschungen zu vermeiden.

