NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Kering von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 310 auf 290 Euro gesenkt. Das Umfeld für die Luxusbranche werde sukzessive schwächer, schrieb Analyst Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dies dürfte insbesondere Gucci treffen, die sich aktuell im Designwandel befänden. Der Turnaround dürfte sich daher verzögern./ag/gl



ISIN: FR0000121485

