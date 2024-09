Die VW-Aktie steht erneut unter Druck. Jüngste Aussagen des VW-Chefs Blume vom Wochenende, wonach die wirtschaftliche Lage der VW-Kernmarke "alarmierend" sei, dürften die Märkte weiter beunruhigen. Doch was bedeutet das für die Zukunft der Aktie? Wettbewerb und Rückstellungen belasten Diese Worte dürften sowohl Angestellten also auch Aktionären von Volkswagen nicht gefallen haben. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" sprach VW-Chef Oliver ...

Den vollständigen Artikel lesen ...