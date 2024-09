Das Instrument T1D SE0001552357 TRADEDOUBLER AB SK -,40 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.09.2024

The instrument T1D SE0001552357 TRADEDOUBLER AB SK -,40 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.09.2024

The instrument EJ7 AU000000ERA9 ENERGY RES. A EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.09.2024



Das Instrument 6NY SG1CF0000001 GS HOLDINGS LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 10.09.2024

The instrument 6NY SG1CF0000001 GS HOLDINGS LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.09.2024 and ex capital adjustment on 10.09.2024



Das Instrument M3T SG1M51904654 CAPITALAND INT.COMM.TRUST EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 10.09.2024

The instrument M3T SG1M51904654 CAPITALAND INT.COMM.TRUST EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.09.2024 and ex capital adjustment on 10.09.2024



Das Instrument 9JG0 BMG162501057 BROOKFIELD REINSURA. A LV EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 10.09.2024

The instrument 9JG0 BMG162501057 BROOKFIELD REINSURA. A LV EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.09.2024 and ex capital adjustment on 10.09.2024

