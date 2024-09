Der Monat September ist saisonal alles andere als positiv - darauf haben wir bereits in den letzten Marktberichten hingewiesen. Gerade in Zinswendephasen sehen wir sehr häufig eine überaus hohe Volatilität an den Märkten. Sorgen um die US-Konjunktur und eine mögliche Rezession machen sich breit. Erfahren Sie in dieser Videoanalyse, wie sich der DAX...

