© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Berkshire Hathaway setzte die Verkäufe von Aktien der Bank of America in der vergangenen Woche fort und veräußerte Positionen im Wert von etwa 760 Millionen US-Dollar. Wann wird Warren Buffett die Verkaufstour stoppen?So verkaufte Berkshire in der letzten Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 18,7 Millionen Aktien der Bank of America und reduzierte damit seinen Anteil auf 864 Millionen Aktien. Das entspricht einem Anteil von 11,1 Prozent, wie aus dem Formular 4 hervorgeht, das am späten Donnerstag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Berkshire kassierte einen Durchschnittspreis von etwa 40,55 US-Dollar je Aktie. Berkshire hat nun an neun aufeinander …