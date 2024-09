Der technologielastige Hang Seng Index ist zum Auftakt der neuen Woche um rund zwei Prozent eingebrochen. Sowohl der Verbraucher- als auch der Erzeugerpreisindex fielen niedriger aus als die Experten erwartet hatten. Die Sorgen um die chinesische Wirtschaft nehmen damit wieder zu. Dennoch haben die Unternehmen in diesem Jahr einen neuen Rekord aufgestellt.Chinas größte Technologieunternehmen geben mehr von ihrem Cash an die Aktionäre zurück als je zuvor. So haben die in Hongkong gelisteten Firmen ...

