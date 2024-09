NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

9. September 2024, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Starcore International Mines Ltd. ("Starcore" oder das "Unternehmen") freut sich, mitteilen zu können, dass es von der mexikanischen Umweltbehörde, der Direccion General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) (Amt für Umweltkontrolle), die Genehmigung erhalten hat, die Laufzeit für Starcores Management seiner Dry-Stack-Abraumhalden in der Mine San Martin in Queretaro, Mexiko, zu verlängern. Die Verlängerung der Umweltgenehmigung gibt Starcore eine zusätzliche Lebenserwartung von zehn Jahren, um den Abraum des Unternehmens zu bewältigen.

Das Unternehmen legte den mexikanischen Behörden seine Umweltrisikoprüfungen vor, die auch technische Aktualisierungen und Änderungen an den Dry-Stack-Abraumhalden des Minenbetriebs beinhalteten. Starcore wird die Anforderungen der DGIRA auch weiterhin erfüllen, u. a. durch Minderung, Vermeidung und Kompensation von Risiken. Das Unternehmen hat der DGIRA hierzu eine Umweltverträglichkeitsprüfung, eine Umweltrisikoprüfung der Stufe 1 und einen vorläufigen Risikobericht vorgelegt. Das Unternehmen wird auch weiterhin alle von den mexikanischen Behörden angeordneten Abhilfemaßnahmen einhalten.

Über Starcore

Starcore International Mines ist im Bereich der Edelmetallproduktion tätig, wobei der Schwerpunkt und die Erfahrung in Mexiko liegt. Diese Basis an produzierenden Vermögenswerten wurde durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Mit dem Projekt in Côte d'Ivoire hat Starcore, seine Reichweite international erweitert. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete" Aussagen und Informationen ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Managements und das Potenzial der Projekte des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen des Managements des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, und spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, und dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

