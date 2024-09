Multidimensionaler Wissenstransfer stärkt Ivanti Technologieplattform

Ivanti, ein Technologieunternehmen, das Barrieren zwischen IT und Sicherheit abbaut, um Everywhere Work zu ermöglichen, wird mit dem cyberintelligence.institute (CII) in Frankfurt am Main zusammenarbeiten. Als unterstützendes Mitglied möchte das Unternehmen den beiderseitigen Erfahrungsaustausch sowie Forschungsförderungen, Studien und Analysen nutzen, um sein Angebot noch stärker auf die Cyberanforderungen seiner Kunden auszurichten. Ein Ansatz, den Ivanti dazu gemeinsam mit dem CII vorantreiben wird, ist Security-by-Design.

In einer Welt multipolarer Bedrohungslagen bündelt das CII als unabhängige Forschungseinrichtung wissenschaftliche Expertise und Sicherheits-Know-how von Anbietern, um ganzheitliche Sicherheitskonzepte für Unternehmen und Organisationen schneller umzusetzen.

Ziel des neu gegründeten CII ist es, gemeinsam mit Partnern die digitale Widerstandfähigkeit der Wirtschaft, Gesellschaft und staatlicher Einrichtungen zu stärken. Der interdisziplinäre Ansatz des Instituts ist dabei auf den globalen Kontext ausgerichtet. Im Mittelpunkt steht der offene Austausch mit Sicherheits-Experten aus Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft, um schlagkräftig die richtigen Antworten auf moderne Angriffsvektoren zu entwickeln.

"Ivanti leistet mit seiner Förderpartnerschaft einen wichtigen Beitrag zur Identifikation potenzieller Schwachstellen von der Produktentwicklung bis zur Bereitstellung. Das ist entscheidend, denn Cybersicherheit hat sich in den letzten Jahren immer stärker zu einer Grundvoraussetzung jeder nachhaltig erfolgreichen Digitalisierung entwickelt sowohl in der Wirtschaft wie auch in der öffentlichen Verwaltung", erläutert Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker, Research Director des cyberintelligence.institute und Professor für IT-Sicherheitsrecht. "Cybersicherheit lebt durch Partizipation und den aktiven, offenen Informationsaustausch. Ivanti ermöglicht zeitgemäße Arbeitskulturen mit einem zentralen Sicherheitsmanagement. Gemeinsam werden wir diesen Ansatz weiter stärken."

In die Partnerschaft bringt Ivanti sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen sicheres Endpunkt- und Servicemanagement, Endpunkt- und Netzwerksicherheit sowie seine Erfahrung in der Optimierung von Security-Lösungen und kundenorientierter Sicherheit ein. Im Kontext von "Everywhere Work" setzt sich Ivanti dafür ein, sichere Lösungen zu entwickeln und verbesserte Praktiken umzusetzen, um künftige Cyberbedrohungen zu antizipieren, zu verhindern und abzuwehren. Hierfür stärkt Ivanti die Produktsicherheit und setzt auf die Prinzipien von "Secure by Design".

"Das CII bietet die Möglichkeit zu einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit. Wir möchten durch unsere Kooperation mit dem CII einen wichtigen Beitrag für einen umfassenden Sicherheitsansatz leisten. Wissenschaft und Wirtschaft müssen Hand in Hand arbeiten, um interdisziplinäre Cybersicherheitskonzepte zu entwickeln", sagt Alexander Neff, VP EMEA Central bei Ivanti. "Unternehmen können die Integration der unterschiedlichen IT-Disziplinen und -Lösungen kaum noch In-House bewältigen. Als umfassender Lösungsanbieter für den gesamten IT-Arbeitsplatz bieten wir Expertise für Endpoint- und Servicemanagement sowie für Endpoint- und Netzwerksicherheit. Es ist unsere Aufgabe, Kunden das Sicherheitsmanagement zu erleichtern."

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.cyberintelligence.institute/members

Über das cyberintelligence.institute (CII)

Neue Zeiten brauchen eine neue Form der Forschung: das cyberintelligence.institute (CII) ein Ort, an dem sich Innovation, Technologie, Strategie und Resilienz treffen. An der Schnittstelle von Wirtschaft und Wissenschaft, NGO und Start-up entwickelt das CII in Frankfurt am Main neue Lösungen für eine sichere digitale Zukunft. Kerngedanke sind die Kooperation, der Dialog und der interdisziplinäre und globale Informations- und Wissensaustausch, um Staat, Wirtschaft und Gesellschaft resilienter zu machen. Gefragt sind dabei ganzheitliche Konzepte, die Cybersicherheit nicht nur als abstrakte technisch-organisatorische Gewährleistungsverantwortung, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zum Schutz gemeinsamer europäischer Werte verstehen. Damit tritt das cyberintelligence.institute aktiv für mehr digitale Sicherheit in einem Zeitalter neuer digitaler Herausforderungen ein. Weitere Informationen gibt es auf der Website des CII unter www.cyberintelligence.institute.

Über Ivanti

Ivanti überwindet Barrieren zwischen IT und Sicherheit, damit sich Everywhere Work (Arbeiten von jedem Ort) entfalten kann. Ivanti hat dazu die erste zweckgerichtete Technologieplattform für CIOs und CISOs entwickelt. Sie bietet IT- und Sicherheitsteams umfassende Softwarelösungen und wächst mit den Anforderungen der Organisationen, die Mitarbeitererfahrung zu gestalten, zu sichern und zu verbessern. Die Ivanti-Plattform wird von Ivanti Neurons getragen einer intelligenten Hyperautomatisierungsschicht im Cloud-Maßstab, die eine proaktive Wartung von IT-Assets und benutzerfreundliche Sicherheit im gesamten Unternehmen schafft. Sie verbessert die Mitarbeitererfahrung, die Anwender begeistert. Über 40.000 Kunden haben sich für Ivanti entschieden, um mit End-to-End-Lösungen ihren Herausforderungen zu begegnen. Darunter sind 85 der Fortune 100-Unternehmen. Bei Ivanti sind wir bestrebt, eine Umgebung zu schaffen, in der alle Perspektiven gehört, respektiert und geschätzt werden. Wir engagieren uns für eine nachhaltigere Zukunft für unsere Kunden, Partner, Mitarbeiter und den Planeten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ivanti.de und folgen Sie @GoIvanti.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240909256612/de/

Contacts:

Pressekontakt für Ivanti

Matthias Thews

Fink Fuchs AG

ivanti@finkfuchs.de

Tel. 0611-74131-918