Am Montag verzeichnet die Lufthansa-Aktie vorbörslich einen leichten Anstieg. Positive Nachrichten über eine mögliche regulatorische Entscheidung in der Europäischen Union kamen bei den Anlegern gut an. Grund dafür ist eine von der EU geplante Verlängerung der bestehenden Steuerbefreiung für Kerosin um weitere 20 Jahre, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.Neben den Fluggesellschaften soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...