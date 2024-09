Der Anbieter für Spezialversicherungen Beazley hat Chris Merl zum Country Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt. In dieser neu geschaffenen Position wird Merl als Head of Partner Engagement (DACH) von München aus den Vertrieb in der Region leiten. Den neu geschaffenen Posten des Country Managers DACH bezeichnet Beazley als Bekenntnis zum europäischen Markt. Für die Position hat der Anbieter für Spezialversicherungen Chris Merl an Bord geholt. Von München aus soll Merl das Wachstum ...

