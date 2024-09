Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, "Lege nie alle Eier in einen Korb" - so lautet ein geflügeltes Wort, das Nobelpreisträger Harry Markowitz, dem Begründer der modernen Portfoliotheorie, zugeschrieben wird. Gemeint ist damit die Risikominimierung durch Diversifikation, also die Streuung der Depotzusammensetzung auf mehrere Positionen aus verschiedenen Branchen, Ländern...

Den vollständigen Artikel lesen ...