Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Global X über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Global X European Infrastructure Development UCITS ETF (ISIN IE000PS0J481/ WKN A40E7B) bilde die Wertentwicklung des Mirae Asset European Infrastructure Development Index ab. Der Index beinhalte in Europa börsennotierte Unternehmen, die am Bau und der Entwicklung großer wirtschaftlicher, sozialer und digitaler Infrastrukturprojekte in Europa beteiligt seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...