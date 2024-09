München (ots) -- Pascal und Selina nehmen ihren "Tostebrotsong" professionell auf- Carmens Thrombose-OP steht an- Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - Montag bis Freitag (9. - 13. September) um 18:05 Uhr bei RTLZWEIPetra und Pascal sind zurück in Mannheim. Das Mutter-Sohn-Gespann muss sich um einige bürokratische Angelegenheiten kümmern, um weiterhin bei TikTok Geld verdienen zu können. Die beiden wollen schnellstmöglich wieder mit ihrem Kleingewerbe durchstarten, denn die letzten Monate waren aufgrund der Umzüge sehr teuer. Zudem sind hohe Mietschulden bei der Wohnungsbaugesellschaft entstanden. Glücklicherweise ist ein Produzent auf den "Tostebrotsong", den Pascal und Selina vor eineinhalb Jahren auf TikTok veröffentlicht haben, aufmerksam geworden. Der Internethit soll nun in einem Hamburger Tonstudio professionell neu aufgenommen werden.Bei Carmen steht eine weitere Operation an. Schon lange weiß die sechsfache Mutter, dass sie eine Thrombose im Bein hat. Nachdem die OP schon einmal verschoben wurde, muss Carmen nun unters Messer. Während die 54-Jährige im Krankenhaus ist, muss Dieter sich allein darum kümmern, dass der Nachwuchs pünktlich zur Schule kommt. Für den siebenfachen Vater kein Problem. Doch die Anspannung wegen der OP ist bei dem 55-Jährigen und seinen Söhnen Lars und Manuel groß.Jonas ist vor einem halben Jahr mit seiner Freundin Martina vom grünen Block in eine Wohnung außerhalb der Baracken gezogen. Das junge Paar hat sich jedoch vor Kurzem getrennt. Die beiden waren sechs Jahre lang zusammen und hatten sich verlobt. Die Trennung muss der Sicherheitsdienstmitarbeiter erst noch verarbeiten und lenkt sich neben der Arbeit mit kleinen Projekten ab.Dominik hat zwar seit der Trennung von seiner Ex-Freundin 20 Kilo abgenommen, aber wohl fühlt er sich in seinem Körper immer noch nicht. Vor allem die kahlen Stellen auf seinem Kopf stören ihn sehr. Der 22-Jährige sucht verzweifelt nach einer Möglichkeit seine alte Haarpracht zurückzubekommen, allerdings ist die bisher beste Lösung auch die teuerste.Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert. Die neuen Folgen werden nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert.Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Reihe präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100922736