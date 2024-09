Die Technologie von Zonos wird den Postbetreibern dabei helfen, die Herausforderungen bei der Datenübertragung zu überwinden, die Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen und über das Zollanmeldesystem (CDS) der UPU zu einem transparenteren und effizienteren DDP-Modell (Delivered Duty Paid) überzugehen.

Zonos, der führende Anbieter von grenzüberschreitenden Technologielösungen, wurde von der Universal Postal Union (UPU) für eine strategische Initiative ausgewählt, um die doppelte Herausforderung zu bewältigen, die sich aus der Einhaltung von Vorschriften und den steigenden Erwartungen der Verbraucher an eine schnelle und effiziente Zustellung ergibt. Die UPU ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die die internationale Zusammenarbeit im Postwesen durch ihr universelles Netz moderner Postdienste erleichtert. Durch den Einsatz der hochmodernen API-Technologie von Zonos zur Verbesserung der Genauigkeit und der Verarbeitungsgeschwindigkeit von Daten, die über das Zollanmeldesystem (CDS) der UPU übermittelt werden, wird dieses Projekt das globale Postsystem verändern. Diese Initiative zielt darauf ab, Postbetreibern eine Technologie an die Hand zu geben, mit der sie Verspätungen, die durch unzureichende oder unvollständige Daten verursacht werden, verringern können. Dadurch wird die betriebliche Effizienz verbessert, die Einhaltung von Vorschriften sichergestellt und die Zustellung für die Verbraucher weltweit erheblich verbessert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240904094963/de/

The international DDP shipping model allows parcels to ship with duties, taxes, and fees prepaid, making it easy for packages to move through customs. (Graphic: Business Wire)