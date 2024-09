Zum Ende der letzten Woche überraschten Dell und Palantir an der Börse mit kräftigen Kurssprüngen. Hinter dem Plus steckt eine Mega-Neuigkeit, die den Aktien noch länger Auftrieb verleihen könnte. Die Technologieunternehmen Dell und Palantir werden Teil des S&P 500. Gemeinsam mit dem Versicherer Erie Indemnity werden die Titel vor der Markteröffnung am 23. September in den amerikanischen Index aufgenommen, wie der Indexverwalter "S&P Dow Jones Indices" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...