DJ GDV: Stimmung in der Versicherungswirtschaft hellt sich weiter auf

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Auch im zweiten Quartal 2024 hat sich das Geschäftsklima in der Versicherungswirtschaft laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) weiter verbessert. Während die Beurteilung der Geschäftslage zum Vorquartal fast unverändert geblieben sei, seien die Erwartungen im Bereich Lebensversicherung und Schaden- und Unfallversicherung erneut angestiegen, wie aus dem aktuellen Ifo-Konjunkturtest Versicherungswirtschaft hervorgehe. "Insgesamt ist der Sektor nochmal optimistischer geworden", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. "Das ist eine gute Nachricht, vor allem im Vergleich zur Lage und insbesondere der Stimmung der Wirtschaft in Deutschland."

In der Lebensversicherung sorgten laut den Angaben von April bis Juni Lohnsteigerungen und Zinssenkungen für Rückenwind. Vor allem im Neugeschäft gegen laufenden Beitrag hätten sich sowohl die Erwartungen als auch die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage weiter verbessert. Hier hätten sich die steigenden Realeinkommen bemerkbar gemacht. Im Geschäft gegen Einmalbeitrag helle sich die Lage allmählich auf, auch wenn die Beitragsentwicklung negativ bleibe.

"Hier zeigt sich als wesentlicher Faktor: Die zugenommenen Zinssenkungserwartungen an den Märkten haben die Verzinsung langfristiger Vorsorgeprodukte gegenüber kurzfristigen Sparprodukten zuletzt attraktiver gemacht", erklärte Asmussen. In der Schaden- und Unfallversicherung sorgten inflationsbedingte Nachholeffekte zwar für steigende Beitragseinnahmen. Gleichzeitig seien aber auch deutlich höhere Ausgaben für Schäden zu erwarten. "Die Lage ist in einigen Versicherungszweigen nach wie vor angespannt - insbesondere in der Kfz-Versicherung", sagte Asmussen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2024 03:52 ET (07:52 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.