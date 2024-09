Mit einem Minus von knapp sieben Prozent endete die vergangene Woche am Freitag für Siemens Energy nicht gerade schön. Zu Beginn der neuen Handelswoche konnte der Abverkauf nun aber schnell gestoppt werden. Mit einem Plus von rund drei Prozent führt der Energietechnikkonzern den DAX an.Eigentlich war die Nachrichtenlage bereits vergangene Woche freundlich. So will Siemens Energy den ersten der zwei Onshore-Turbinen-Typen, die wegen der Qualitätsprobleme vom Markt genommen wurden, wieder vertreiben. ...

