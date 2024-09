Die Coinbase-Aktie hat in der vergangenen Woche aufgrund des starken Kursverfalls der Kryptowährungen und einer sehr durchwachsenen Analysteneinschätzung fast 20 Prozent an Wert verloren. Damit erlebte sie die schwächste Woche des gesamten Jahres. Besonders deutlich wurde dies mit einem Kursrückgang von 7,73 Prozent allein am letzten Freitag.Die Analysten der Investmentbank Barclays stuften die Aktie zwar von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch. Gleichzeitig senkten sie aber das Kursziel von 206 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...