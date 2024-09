Hamburg (ots) -- Vier neue Schokoladensorten ab sofort in Deutschland erhältlich- Exklusiv bei EDEKA, Netto Marken-Discount und Marktkauf- Kassenbon-Aktion mit Gewinnchance auf MrBeast-EventMit über 300 Millionen Abonnent:innen ist MrBeast aus den USA der größte YouTuber der Welt. Seine Videos werden regelmäßig über 100 Millionen Mal aufgerufen. MrBeast, mit bürgerlichem Namen James Donaldson, ist zudem ein erfolgreicher Unternehmer. Seine neueste Kreation, die Schokoladenmarke "Feastables", kommt nun auch nach Deutschland. Im deutschen Lebensmitteleinzelhandel sind die vier Sorten zum Start exklusiv bei EDEKA, Netto Marken-Discount und Marktkauf erhältlich. Die Einführung wird von umfangreichen Kommunikationsaktivitäten auf allen digitalen Kanälen begleitet.Milk Chocolate, Milk Crunch, Peanut Butter und Almond - ab sofort finden alle MrBeast-Fans die vier Sorten der "Feastables"-Schokolade exklusiv bei EDEKA, Netto Marken-Discount und Marktkauf. Der Verkaufsstart wird von aufmerksamkeitsstarken Aktionen auf den digitalen Kanälen von MrBeast, EDEKA, Netto und weiteren Content Creator:innen begleitet. Parallel zum Start findet ab heute eine deutschlandweite Kassenbon-Aktion statt, bei der Kund:innen ihren Kassenbon der gekauften Feastables-Schokolade über den QR-Code auf fstbls.com (https://de.feastables.com/pages/win-a-theme-park-experience-with-MrBeast) hochladen können. Jeder hochgeladene Bon gilt dann als Los für ein Ticket, von denen ausgelost wird, wer am exklusiven MrBeast-Event Ende September teilnehmen darf. Weitere Gewinnchancen haben Kund:innen beim Beaster-Adventskalender, der auf den Social Media Kanälen von EDEKA- und Netto Marken-Discount geteilt wird. Hier verbergen sich attraktive Gewinne im Gesamtwert von ca. 150.000 Euro. Auch hier dient der Kassenbon als Los. Verlängert wird die Kommunikation mit Messe-Präsenzen und in den EDEKA und Netto-Kund:innenmagazinen, mit Aktionsplakaten sowie Instore-TV am POS und im Netto-Handzettel.Foodtrends bei EDEKAAkquiriert wurde die Youtuber-Schokolade von StartHub, der Innovationsplattform für den EDEKA-Verbund. Das Team von StartHub ist die zentrale Anlaufstelle für Produktneuheiten aus der Startup-Szene. Hier haben Gründer:innen die Chance, ihre Innovationen schnell und unkompliziert in den EDEKA-Regalen zu präsentieren und damit Foodtrends von morgen zu setzen. Auch die Kund:innen können mitgestalten: Auf der neuen Scouting-Plattform (https://starthub.edeka/scouting) können sie Fotos und Beschreibungen ihrer Wunschprodukte, die z. B. im Urlaub oder auf Social Media entdeckt wurden, hochladen. Mit etwas Glück sind die Produkte dann demnächst im EDEKA-Markt zu finden. Weitere Informationen zu StartHub finden Sie hier: https://starthub.edeka/EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5860252