Köln (ots) -Heute enden die Dreharbeiten für "Therapie & Praxis" (AT), eine WDR-Medical-Reihe für den FilmMittwoch im Ersten. Im Zentrum der beiden aktuell produzierten fiktionalen Filme steht der aufreibende Alltag einer Essener Klinik und deren Personal - schonungslos, fesselnd und humorvoll zugleich.Im Mittelpunkt der Serie: Psychotherapeutin Dina Stahl (Lou Strenger), die von Klinikchefin Dr. Veronika Jelinek (Ulrike C. Tscharre) für die psychosoziale Beratung des medizinischen Personals eingestellt wird. Hineingeworfen in eine unklar definierte Jobbeschreibung, begleitet die Reihe Dina dabei, wie sie sich ihren Platz im Gefüge der Klinik erarbeitet - und versucht, festgefahrene Strukturen zu durchbrechen.Was das Zusammenspiel zwischen Dina und Veronika sichtbar macht, wenn auch aus völlig konträren Blickwinkeln: Oftmals vergessen genau diejenigen, die tagtäglich ihr Bestes für das Wohl der Patienten geben, auf die eigene (seelische) Gesundheit zu achten.Neben Lou Strenger und Ulrike C. Tscharre spielen in weiteren Rollen unter anderen: Carlo Ljubek, Andreas Schröders, Kübra Sekin, Amelie Gerdes, Sohel Altan Gol und Tristan Seith.Die Drehbücher stammen von Maike Rasch, basierend auf einer Idee von Maike Rasch und Felix Binder, Regie führt Janosch Chávez-Kreft. Produziert wird "Therapie & Praxis" (AT) von Bantry Bay Productions GmbH (Produzenten: Gerda Müller, Jochen Cremer) im Auftrag des WDR (Redaktion: Andrea Hanke, Christina Voss-Michalke) für die ARD.Gedreht wurde in Essen und Köln. Die Sendetermine stehen noch nicht fest.