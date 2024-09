Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe honoriert Medaillen bei den Paralympics analog Olympia: 20.000 Euro für Gold, 15.000 Euro für Silber und 10.000 Euro für Bronze / Gesamtfördersumme der unterstützten Athlet:innen bei rund 8,4 Mio. EuroMit Prämien in Höhe von rund 700.000 Euro wird die Sporthilfe die Medaillenerfolge der von ihr geförderten Athlet:innen bei den Paralympics in Paris belohnen. Insgesamt gewann das 148 Athlet:innen umfassende deutsche Paralympics-Team in Paris 49 Medaillen, davon 10 mal Gold, 14 mal Silber und 25 mal Bronze. Analog zu den Olympischen Spielen schüttet die Sporthilfe bei den Paralympics für Gold 20.000 Euro, für Silber 15.000 Euro und 10.000 Euro für Bronze aus. Berücksichtigt wird auch hier jeweils der größte Erfolg der geförderten Athlet:innen, um unabhängig vom Wettkampfformat vergleichbare Unterstützung zu ermöglichen. Prämien für Team- und Staffel-Erfolge orientieren sich ebenfalls an dieser Aufteilung, werden jedoch gesondert durch den Gutachterausschuss der Sporthilfe festgelegt."Wir gratulieren allen Athlet:innen sehr herzlich zu ihren großartigen Leistungen, mit denen sie uns in den vergangenen Tagen in Paris begeistert haben. Ihr positives Auftreten hat viele Menschen in unserem Land sehr inspiriert, denn die paralympischen Athlet:innen zeigen in besonderer Weise, dass sie sich von Einschränkungen nicht unterkriegen lassen, sondern tagtäglich Beeindruckendes leisten und immer weiter gehen. Sie sind Vorbilder für uns alle", sagt Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe. "Als Sporthilfe freut es uns deshalb sehr, den Medaillengewinner:innen über die Prämien unsere Wertschätzung für ihre Leistungen zu zeigen."Für die Erfolge bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris zahlt die Sporthilfe an die von ihr geförderten Athlet:innen insgesamt rund 2,3 Mio. Euro aus. "Die Prämien werden - im Unterschied zu Ländern, in denen diese oft vom Staat gezahlt werden - von der Sporthilfe als Stiftung privat und ohne öffentliche Mittel erwirtschaftet", betont Berlemann. "Wir sind die einzige öffentliche Institution in Deutschland, die diesen Betrag bereitstellt. Darauf sind wir stolz und danken unseren Partnern, Kurator:innen und Förderern, die das mit ermöglichen."Alle 143 deutschen Athlet:innen, zusammen mit ihren fünf Guides, die bei den Paralympischen Sommerspielen in Paris an den Start gingen, werden von der Sporthilfe unterstützt. Die Gesamtfördersumme der deutschen Paralympics-Teilnehmer:innen betrug im Vorfeld der Spiele über alle Förderjahre hinweg rund 8,4 Euro. Im Schnitt wurden die Sportler:innen vor Paris acht Jahre von der Sporthilfe unterstützt, jede:r Dritte aus dem Team (36%) ist zehn Jahre oder länger Teil der Sporthilfe-Förderung._________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5860259