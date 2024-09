Linz (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der starken Währungsverluste der NOK (Norwegische Krone) zum EUR, die zum Teil mit den sinkenden Ölpreisen einhergehen, wird es erst im Jahr 2025 zu Leitzinssenkungen kommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation liege nur noch bei 2,7%, der Leitzins bei 4,5%, aber die Zentralbanker möchten eine weitere Abwertung der Krone gegenüber EUR und USD vermeiden. Von politischer Seite werde angedacht, dass die NOK analog zur DKK (Dänische Krone) an den EUR angebunden werden könnte. Beim aktuellen Kursniveau sei das noch Zukunftsmusik. (09.09.2024/alc/a/a) ...

