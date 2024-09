London (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) steht kurz davor, am 12. September die Zinsen zu senken - alles andere wäre eine Überraschung, so die Experten von eToro.Zwei Szenarien könnten an den Märkten starke Kursbewegungen auslösen: Die EZB verzichte auf die erwartete Zinssenkung um 25 Basispunkte oder senke stärker. Beides sei jedoch sehr unwahrscheinlich. Trotz des unerwarteten Rückgangs der Inflation im Euroraum im August auf 2,2 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli 2021, bleibe das Verarbeitende Gewerbe dringend auf geldpolitische Unterstützung angewiesen. ...

