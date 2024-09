Original-Research: DATRON AG - von BankM AG



09.09.2024 / 10:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von BankM AG zu DATRON AG



Unternehmen: DATRON AG

ISIN: DE000A0V9LA7



Anlass der Studie: Bericht H1 2024, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen

seit: 09.09.2024

Kursziel: EUR 15,17

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

H1 wie erwartet, Marktumfeld bleibt anspruchsvoll



Die Halbjahreszahlen der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) lagen im Rahmen unserer angepassten Erwartungen. In einem anspruchsvollen Umfeld (gerade für Hersteller von Investitionsgütern) hat DATRON bei Umsatz (30,76 Mio.; -4%) und EBIT (EUR 2,17 Mio.; -28,5%) die Vorjahreswerte nicht erreicht. Wir führen den Rückgang auf die zögerliche wirtschaftliche Erholung - insbesondere in Deutschland - zurück. Branchenweit lag der Rückgang im Auftragseingang bei 26% (Quelle: VDW 8/2024), während DATRON einen Rückgang um 18% (auf 26,6 Mio.) verzeichnete. Stärken der DATRON sind die breite, diversifizierte Kundenbasis, das After Sales Geschäft (Ersatzteile, Reparaturen), sowie Werkzeug-Umsätze, die jeweils eine stabilisierende Wirkung haben. Besondere Alleinstellungsmerkmale der Fräsmaschinen sind der Leichtmetall-Fokus (Aluminium) und der niedrige Energieverbrauch. Im neuen 2024er KGV (17,28) sehen wir eine konjunkturell geprägte Momentaufnahme. Gerade in Bezug auf EV/Umsatz (um 0,7) scheint uns DATRON über den Zyklus betrachtet weiterhin attraktiv, unser leicht reduziertes Kursziel ist allein Peer-Effekten geschuldet. DATRON nutzt das aktuelle Kursniveau für ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot über 30.000 Aktien zu EUR 8,30.



Bei gleicher Gewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 15,17. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen".



°