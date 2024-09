Saarbrücken (ots) -Die Exklusivität von Secret Sales bei Family Offices eröffnet für ausgebildete Experten hochspannende Möglichkeiten, Vergütungen in Millionenhöhe mit nur einem Deal zu erzielen. Dennoch ist es eine Herausforderung, sowohl auf Seiten der Geschäftsbesorgenden als auch für Eigentümer und Käufer den passenden Partner zur richtigen Zeit für Transaktionen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich zu finden. Dieser Engpass herrscht bei allen Marktteilnehmern im Secret Sale und besonders bei ca. 4.500 Family Offices beim Verkauf und Ankauf vor, da diese von absoluter Diskretion, Vertraulichkeit und Zuverlässigkeit geprägt sind. Genau deshalb hat sich Peter C. Lopez von der PCL Concept GmbH in seiner mehr als 35-jährigen Erfahrung im Immobilienverkauf in den letzten Jahren genau auf diese Zielgruppe spezialisiert. Heute nutzt er sein gesammeltes Wissen aus eigener Praxiserfahrung, um gezielt ausgewählte und auf eine sehr kleine Zahl begrenzte Unternehmerpersönlichkeiten für Secret Sales und große Deals auszubilden - darunter auch Ferdinand Löbel. Hier erfahren Sie, welche Qualifikationen eine erfahrene Unternehmerpersönlichkeit als Quereinsteiger oder auch Makler in diesem exklusiven Bereich mitbringen muss und welche Vorteile sich daraus ergeben.Geschäftsführer von Family Offices verwalten Großvermögen in hohen Millionen- oder Milliardenbeträgen, welche in Einzelimmobilien oft in GmbH's als Share Deal's investiert sind oder werden und legen daher extrem großen Wert darauf, ihre Transaktionen diskret, fern der öffentlichen Aufmerksamkeit durchzuführen. Dabei stoßen sie auf das Problem, den passenden Verhandlungspartner zur richtigen Zeit zu finden, um ihre Geschäfte erfolgreich abzuschließen. Diesen Engpass haben über 4.500 Family Offices und weitere Zehntausende Stiftungen und Pensionskassen alleine auf dem deutschsprachigen Markt. Deshalb bezahlen sie hier je nach Transaktionsvolumen gerne eine Art "Finderlohn" von einer Million Euro und deutlich mehr, da sie ihre Gewinne andernfalls meist nicht oder nur sehr zeitverzögert realisieren können. Ausgewählte Unternehmerpersönlichkeiten als Quereinsteiger oder ausgewählte Makler, die sich als diskrete und verlässliche Partner etablieren, können von diesem wachsenden Bedarf profitieren und sich durch die erfolgreiche Vermittlung solcher Deals erhebliche Provisionen sichern. Allerdings gibt es dabei einen Haken: Da diese Käufer und Verkäufer nicht am öffentlichen Markt vertreten sind, finden sie nur schwer zur richtigen Zeit zusammen. Klassische "Makler verfügen einfach nicht über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen, um diese exklusiven Transaktionen zu arrangieren", sagt Peter C. Lopez von der PCL Concept GmbH."Hier geht es um Share oder Asset Deals ab 50, meist über 100 Millionen Euro und mehr. Genau deshalb habe ich mich auf diese Zielgruppe spezialisiert und schaffe es so zuverlässig, diskret und sicher zur richtigen Zeit, Eigentümer und die passenden Käufer zur richtigen Zeit zusammenzuführen", fügt er hinzu. In seinem exklusiven und im D-A-CH-Raum einzigartigen Mentoring vermittelt Peter C. Lopez ausgewählten Unternehmerpersönlichkeiten und Maklern sein eigens entwickeltes Konzept, das darauf basiert, ihre Denk- und Arbeitsweise grundlegend gegenüber in dieser Zielgruppe gängigen Vorgehensweisen zu verändern. In seinem Mentoring lernen Experten, wie sie Ansprechpartner der Family Offices finden, sie widerstandslos gewinnen und überzeugen, Geschäftsbesorgungsmandate und Verkaufsmandate erhalten, ohne Referenzen zu benennen und wie sie passende Bonitäten von Großbanken zur richtigen Zeit auf dem Silbertablett gewinnen. Er selbst hat in seiner Zeit im Immobilienverkauf bei einer namhaften Immobiliengesellschaft, einer internationalen Großbank, so die größten Deals in deren über 30-jährigen Historie akquiriert und an Investoren vermittelt. Zuvor hat er in der Finanzbranche Immobilien und passende Finanzierungen vermittelt, sowie Jahre im Privatkundensegment Häuser und Wohnungen als Makler verkauft, bis er in einem Jahr von 6 auf 40 Kaufverträge mit einem selbst entwickelten Makler-Navigationssystem steigerte. Fortan lag sein Fokus auf Deals ab 50 Millionen Euro im Secret Sale, wodurch im ersten Jahr in diesem Segment über 100 Millionen Euro mit Big Deals im Secret Sale beurkundet wurden, bevor er die Bankentochter auf eigenen Wunsch verließ. Bis heute ist es seine Spezialität, in diesem Markt passende Marktteilnehmer zur richtigen Zeit selbst zusammenzuführen. Hierfür benötigt Peter C. Lopez nur vier bis sechs Wochen Zeit, da er ausschließlich direkt mit Geschäftsführern von Family Offices spricht und über Großbanken die passenden Käufer zur richtigen Zeit zusammenführt. "Da in diesem Gebiet keinerlei Wettbewerb stattfindet und der Bedarf ungebrochen größer wird, bilde ich hier nur ausgewählte Persönlichkeiten in begrenzter Zahl aus", sagt er. Einer davon ist Ferdinand Löbel, der hier im Interview mit Peter C. Lopez von seinen Erfahrungen in diesem außergewöhnlich spannenden Markt spricht.Peter C. Lopez hakt nach: Ferdinand Löbel im InterviewHallo, Herr Löbel. Was ist die eine Sache, die Sie morgens aufstehen lässt?Es ist hauptsächlich die Herausforderung und die Freude, täglich neu in Kontakt mit Family Offices und Geschäftsführern zu stehen und deren Herausforderungen zu lösen. Das ist es, was mich täglich neu motiviert.Warum braucht ein Family Office speziell Sie? Vielleicht stellen Sie sich dazu erst einmal kurz vor.Ich bin Ferdinand Löbel, 24 Jahre alt. Eigentlich komme ich aus der Leipziger Region, operiere aber hauptsächlich in Hamburg. Zu der Frage, warum gerade ich gebraucht werde: Family Offices und Geschäftsführer operieren in einem absolut diskreten und vertraulichen Rahmen. Ich kann trotz meiner öffentlichen Tätigkeit agieren, ohne vertrauliche Informationen preiszugeben. Dadurch habe ich einen umfassenden Zugriff auf diverse Kontakte.Was können Sie konkret besser als die Geschäftsführer selbst?Dadurch, dass ich regelmäßig in Kontakt mit hunderten von Geschäftsführern, Family Offices, Pensionskassen und Stiftungen stehe, weiß ich immer genau, was diese gerade kaufen wollen oder können. So kann ich Deals sicherer, sauberer und zur richtigen Zeit abwickeln. Dadurch biete ich den Family Offices die Sicherheit, ihre Engpässe konkret zu lösen.Also liegt Ihr Vorteil vor allem darin, die passenden Parteien zur richtigen Zeit zusammenzubringen, ohne die Öffentlichkeit einzubeziehen?Genau - alles diskret und abseits der Öffentlichkeit.Das ist natürlich ein Riesenvorteil für Geschäftsführer, ganz klar. Wie ist es denn dazu gekommen? Sie sind erst 24 Jahre alt - wieso können Sie das?Ich könnte mir jetzt die Lorbeeren auf die Schulter legen, aber hauptsächlich ist es so gekommen: Ich habe mir das Wissen angeeignet, hatte einen Mentor, der mich die letzten Jahre begleitet hat und der mir auch jetzt noch beratend zur Seite steht. Er hat über 35 Jahre Erfahrung in diesem Geschäft und durch ihn habe ich viel von meinem Praxiswissen erworben.Das war sicherlich nicht billig, aber es scheint sich zu lohnen, oder?Wissen ist immer eine Investition. Es geht nicht nur um den Preis, sondern darum, was es einem letztlich bringt - so sehe ich das.Wie läuft das ab, wenn Sie mit 24 Jahren auf Family Offices oder Geschäftsführer treffen, die wahrscheinlich doppelt so alt sind wie Sie? Wie nehmen sie das auf?Sie stören sich nicht an meinem Alter - für sie zählt die Lösung. Da ich einen klaren Fahrplan und Ablauf habe und meine Kommunikation präzise ist, erkennen sie schnell meine Kompetenz und achten weniger auf andere Faktoren.Also geht es letztlich um die Kompetenz, die Sie haben und ausstrahlen, und die Tatsache, dass Sie einen Engpass lösen können, der Ihrer Zielgruppe in Summe enorme Vorteile bringt.Genau.Gibt es noch etwas, das Sie uns zum Abschluss sagen möchten?Wenn Sie mit mir in Kontakt treten wollen, können Sie das gerne über LinkedIn tun. Sie sind selbstständiger Immobilienmakler oder eine Unternehmerpersönlichkeit, die als Quereinsteiger ein Geschäft in nur einem Jahr auf einen Ertrag von einer Million Euro und mehr heben will - ganz ohne übliche Unternehmerrisiken? Sie verfügen über einen guten Leumund, Erfahrung als Unternehmer von mindestens zwei Jahren und sind bereit in Ihre Qualifikation zu investieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Peter C. Lopez (https://www.pclconcept.de/) und vereinbaren Sie ein kostenfreies Orientierungsgespräch! Die Plätze sind jedoch sehr begrenzt!