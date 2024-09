Die Siemens Energy Aktie verzeichnete am Montag einen beachtlichen Aufschwung und führte den DAX mit einem Plus von rund drei Prozent an. Dieser Kursanstieg folgt auf eine schwierige Vorwoche, in der das Papier einen Verlust von knapp sieben Prozent hinnehmen musste. Die positive Entwicklung wird unter anderem auf die Ankündigung zurückgeführt, dass der Energietechnikkonzern plant, einen der zwei problembehafteten Onshore-Turbinen-Typen wieder auf den Markt zu bringen.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz der jüngsten Volatilität bleibt das langfristige Bild für Siemens Energy vielversprechend. Seit dem Tief im Oktober 2023 bei 6,40 Euro hat sich der Aktienkurs mehr als vervierfacht. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit 24,41 Euro und prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 0,481 Euro je Aktie. Die bevorstehende Veröffentlichung der Q4-Kennzahlen am 13. November 2024 wird weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

