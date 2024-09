FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Pernod Ricard von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 106 Euro gesenkt. Der Alkoholkonsum junger Menschen habe in den USA abgenommen, schrieb Analyst Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Spirituosenherstellern. Dies scheine zunächst allerdings erst einmal nur ein US-Trend zu sein. Collett präferiert aber Softdrink- und Bierproduzenten. Bei Spirituosenherstellern rechnet er im US-Geschäft nicht mit einer Rückkehr zu den Wachstumsraten der Jahre 2000 bis 2019./ag/la

