Potsdam (ots) -Das Nachrichtenmagazin "rbb24 Brandenburg aktuell" vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) sendet ab Dienstag, 10. September 2024, aus einem neuen multifunktionalen Studio - wie gewohnt täglich ab 19.30 Uhr im rbb Fernsehen.Ulrike Demmer, rbb-Intendantin: "Das neue Studio ist ein doppelter Gewinn für uns und unser Publikum: Wir können es nicht nur für die Sendung 'rbb24 Brandenburg aktuell' nutzen, sondern auch für andere Produktionen. Das ist effektiv und effizient. Solche Doppelnutzungen brauchen wir künftig an vielen Stellen, denn wir wollen unsere Immobilien und Flächen besser auslasten."Dr. David Biesinger, rbb-Chefredakteur: "Wir haben in den letzten beiden Jahren die regionale Berichterstattung in Brandenburg weiter ausgebaut. Um 19.30 Uhr präsentieren wir den Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt aus einem neuen modernen und optisch sehr ansprechenden Studio spannende Reportagen, Beiträge und ausführliche Hintergrundberichte aus allen Teilen des Landes."Dirk Platt, Redaktionsleiter "rbb24 Brandenburg aktuell": "Für uns ist das ein wichtiger Schritt. Wir haben damit auch in die Zukunft des Standorts Potsdam investiert. Das moderne Design von 'rbb24 Brandenburg aktuell' fügt sich sehr gut in die rbb24-Nachrichtenfamilie ein. Das ist auch ein Verdienst des renommierten Designers Frank Cremers, mit dem unsere Experten eng zusammengearbeitet haben."Flexibel, modern und klimaschonendDas neue Studio ist vielfältig einsetzbar: Es lässt sich innerhalb kürzester Zeit umgestalten und für andere Formate, wie Talksendungen oder non-lineare Produktionen, anpassen. Neben "rbb24 Brandenburg aktuell" und "rbb UM6" entstehen hier in Zukunft auch Talks und Sondersendungen wie "rbb24 spezial" und der ARD-"Brennpunkt". Dadurch ist der rbb am Standort Potsdam flexibler und effizienter.Zwei großflächige, hochauflösende Videowände bieten den Moderatorinnen und Moderatoren mehr Bewegungsfreiheit und Varianz in der Präsentation von Themen und Nachrichten. Im Hintergrund des Sets schaffen zwei niedrigauflösende, sogenannte LowRes-LED-Wände zusätzliche Bildebenen, die Stimmungen erzeugen oder Inhalte visuell unterstützen. 70 stromsparende LED-Scheinwerfer gewährleisten eine klimaschonende Ausleuchtung. Mit der energieeffizienten Ausstattung geht der rbb einen weiteren Schritt, den im April 2023 gefassten ARD-Beschluss zur Umstellung auf "Green Production" umzusetzen.Zum Moderationsteam von "rbb24 Brandenburg aktuell" gehören Franziska Maushake, Marc Langebeck und Gerald Meyer. Die Nachrichten werden von Diana Azzam, Britta Nothnagel und Ingo Bötig präsentiert. Die erste Sendung aus dem neuen Studio am 10. September moderiert Franziska Maushake, die Nachrichten übernimmt Diana Azzam.Wichtiges Informationsmedium in Brandenburg"rbb24 Brandenburg aktuell" sendet täglich aus der brandenburgischen Landeshauptstadt. Seit 1992 zeigt das Fernseh-Nachrichtenmagazin jeden Abend um 19.30 Uhr das Neueste aus dem Land zwischen Uckermark und Lausitz, zwischen Havelland und Oderbruch: 30 Minuten aktuelle Berichte, Nachrichten und Live-Gespräche. Im Jahr 2023 erreichte "rbb24 Brandenburg aktuell" durchschnittlich 24,6 Prozent Marktanteil im Bundesland und gehört damit zu den wichtigsten Informationsmedien in Brandenburg.