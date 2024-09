Der Wind hat sich gedreht, an den Märkten herrschen derzeit Nervosität und Verunsicherung. Woher kommt diese Schwächephase? Gehen die Korrekturen noch weiter oder enden sie bald? Wie können sich Anleger jetzt positionieren? Börsenprofi Marco Messina schätzt im Interview die Lage ein und gibt Tipps. Korrekturen an den Märkten Geht den US-Börsen nach der starken Rallye in diesem Jahr die Luft aus? Selbst der erfolgsverwöhnte Nasdaq 100-Index hat in ...

