NEW YORK, Sept. 09, 2024, der weltweit führende Anbieter von Decision-Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen ersten Vertrag mit der US-Bundesregierung durch einen neuen Vertrag mit dem U.S. Special Operations Command(USSOCOM) unterzeichnet hat. Das USSOCOM wird Quantexa News Intelligence (QNI) einsetzen, eine KI-gestützte SaaS-Lösung, die Echtzeit-Einsichten aus globalen Nachrichtendaten liefert, um aufkommende Risiken zu erkennen und zu überwachen und bei missionskritischen Entscheidungen zu helfen.



Dieser Vertrag folgt auf das Erreichen des "Awardable"-Status von QNI durch den TradewindsSolutions Marketplace, einer Reihe von Tools und Dienstleistungen des Verteidigungsministeriums zur Beschleunigung der Beschaffung und Einführung von KI/Maschinenlernen, Daten und Analysefunktionen.

QNI nutzt fortschrittliche KI, maschinelles Lernen und die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um täglich Millionen von Nachrichtenartikeln zu verarbeiten und sie in aufbereitete, verwertbare Informationen umzuwandeln. Der Umfang, die Zugänglichkeit, die Zuverlässigkeit, die Flexibilität und die Reichhaltigkeit der Nachrichtendaten, die QNI bereitstellt, werden die Data-Intelligence-Operationen des USSOCOM stärken und schnellere und fundiertere Entscheidungen ermöglichen. Mit QNI wird Quantexa dem USSOCOM einen seiner größten Datensätze für den Aufbau von Informationen zur Verfügung stellen.

QNI bietet sofortigen Zugang zu Nachrichtenartikeln von über 90.000 globalen Nachrichtenverlagen, die automatisch ins Englische übersetzt werden. QNI nimmt vierzehn Artikel pro Sekunde auf, liest sie, kennzeichnet sie und stellt sie zur Verfügung, und zwar jede Sekunde. Für das USSOCOM und andere Behörden des US-Verteidigungsministeriums wird das Auffinden relevanter und genauer Nachrichten durch die Filterung nach Verteidigungskategorien und die einrichtungsspezifischen Suchfunktionen exponentiell schneller und einfacher als je zuvor, und das auf globaler Ebene.

"Wir haben nachweislich Erfolg bei der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden auf der ganzen Welt, um ihre kritischen Informationsprozesse zu optimieren und zu schützen. Wir sind stolz darauf, dies auf die US-Bundesregierung auszuweiten und mit USSOCOM zusammenzuarbeiten, um seine fortschrittlichen Analysen zu verbessern", sagte Dan Higgins, Chief Product Officer bei Quantexa. "Mit Quantexa News Intelligence profitiert das USSOCOM von einer KI-gestützten Entscheidungsintelligenztechnologie, die dabei hilft, Risikosignale und Ereignisse aus Nachrichteninhalten zu identifizieren und zu überwachen. Unsere Plattform wird sich wiederholende und manuelle Aufgaben minimieren, automatisierte Arbeitsabläufe schaffen und betriebsbereite Daten für alle Teams und Abteilungen bereitstellen, was die Abläufe erheblich rationalisieren wird."

Quantexa ist ein zuverlässiger Partner für Regierungsbehörden auf der ganzen Welt, darunter das britische Cabinet Office, die australische Regierung und eine der größten Steuerbehörden Europas.

Weitere Informationen über QNI finden Sie hier.

Über Quantexa

Quantexa ist ein globales Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet und es Unternehmen ermöglicht, anhand von kontextbezogenen Daten zuverlässige betriebliche Entscheidungen zu treffen. Mit den neuesten Fortschritten in der KI hilft die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa Unternehmen dabei, verborgene Risiken und neue Chancen zu erkennen, indem isolierte Daten vereinheitlicht und in eine zuverlässige, wiederverwendbare Ressource umgewandelt werden. Sie löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine von Forrester unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie über die Decision Intelligence-Platform von Quantexa ergab, dass die Kunden in drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute mehr als 750 Mitarbeiter und Tausende von Plattformnutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.

