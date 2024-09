© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Palantir und Dell werden in den nächsten Wochen in den S&P 500 Index aufgenommen, teilte der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Freitag mit. Wie reagieren die Aktien darauf?S&P Dow Jones Indices gab am Freitagabend bekannt, dass Palantir American Airlines ersetzen wird. Dell wird demnach Etsy ersetzen. Erie Indemnity wird ebenfalls in den Leitindex aufgenommen und Rad Laboratories ersetzen. Die Ankündigung ist Teil einer Reihe von Änderungen, die am 23. September im Rahmen einer geplanten Neugewichtung des Index vorgenommen werden sollen. "Die Änderungen stellen sicher, dass jeder Index repräsentativer für seinen Marktkapitalisierungsbereich ist", sagte S&P Dow Jones Indices. Palantir …