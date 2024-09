Bei den Versicherern hierzulande herrscht weiter Optimismus, wie der GDV mitteilt. Laut Ifo-Konjunkturtest Versicherungswirtschaft hat sich die Stimmung in der Assekuranz im zweiten Quartal sogar weiter aufgehellt. Die Erwartungen in Leben und Schaden/Unfall sind abermals gestiegen. Auch im zweiten Quartal 2024 hat sich das Geschäftsklima in der Versicherungswirtschaft weiter verbessert. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) schauen die in Deutschland tätigen Versicherer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...