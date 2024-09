Kulmbach (www.fondscheck.de) - Gold startet schwächer in die neue Woche, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Kommentar zum VanEck Gold Miners ETF (ISIN US92189F1066/ WKN A2AHFU).Die Bullen hätten die psychologisch wichtige Marke von 2.500 Dollar bereits am Freitag preisgeben müssen. Das führe am Montagmorgen zu leichten Anschlussverkäufen. Allerdings habe Silber nach anfänglichen Verlusten mittlerweile leicht ins Plus drehen können. Von einem Boden zu sprechen sei allerdings noch verfrüht. ...

