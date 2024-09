Idar-Oberstein, den 9. September 2024 (ots) -Der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, überzeugt sich am 16. September 2024 persönlich von der Leistungsfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeitenden der Artillerieschule in Idar-Oberstein.Das Deutsche Heer stellt sich wieder konsequent auf die Aufgaben der Landes- und Bündnisverteidigung ein. Die Befähigung zum Gefecht der verbundenen Waffen ist hierfür eine Schlüsselfähigkeit. Deshalb wird die Artillerietruppe deutlich aufwachsen, neue Verbände werden aufgestellt und weitere leistungsfähige Waffen- und Aufklärungssysteme beschafft.Die Artillerieschule ist die zentrale Ausbildungsstätte der Artillerietruppe. Sie führt mit verschiedenen Lehrgängen die artilleristische und mörserspezifische Ausbildung von Lehrgangsteilnehmerinnen und -Lehrgangsteilnehmern aus allen Artillerie- und Infanterieverbänden des Heeres durch. Darüber hinaus verantwortet die Artillerieschule die multinationale Ausbildung sämtlicher Elemente der Streitkräftegemeinsamen Taktischen Feuerunterstützung für die Bündnisverteidigung.Neben der Begrüßung und Einweisung in die Aufgaben der Artillerieschule durch den Schulkommandeur Oberst Olaf Tuneke, begleitet der Minister einzelne Abschnitte der Ausbildung. Im Mittelpunkt seines Besuches stehen vor allem persönliche Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dienststelle.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Donnerstag, den 12. September 2024, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular bei der Pressestelle des Ausbildungskommandos in Leipzig.Termin: Montag, 16. September 2024, ab 11:45UhrAdresse: Artillerieschule, Am Rilchenberg 30, 55743 Idar-ObersteinAnsprechpartner und Akkreditierung:Ausbildungskommando PressestelleTelefon: +49 (0) 3415953190Fax: +49 (0) 3341 / 5818 - 3109E-Mail: AusbKdoPressestelle@bundeswehr.orgAnmeldung: Erforderlich mit beiliegendem Anmeldeformular bis Donnerstag, den 12. September 2024, 12 UhrAblauf:bis 11:45 Uhr: Eintreffen Medienvertretende12:30 Uhr: Einweisung in das Presseprogramm (inkl. Überprüfung der mitgeführten Technik)13 Uhr: Beginn des Presseprogramms/Eintreffen des Bundesministers der Verteidigung und Begrüßung durch den Leiter Artillerieschule, Oberst Olaf Tuneke13:05 Uhr: Führungsgespräch mit Leiter Artillerieschule (Bildpunkt zu Gesprächsbeginn)13:25 Uhr: Teilnahme an Ausbildungsabschnitten: Systemverbund Artillerie, Einsatz von Luftkriegsmitteln, Zielortung mit dem Aufklärungsfahrzeug FENNEK, Feuerauftrag Panzerhaubitze 200014:45 Uhr: Gesprächsrunde Bundesminister der Verteidigung mit Soldatinnen und Soldaten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ArtS (Bildpunkt zu Gesprächsbeginn)14:45 Uhr: Parallelprogramm Medienvertretende: Statische Waffenschau, Interviewmöglichkeit Leiter Artillerieschule, Interviewmöglichkeit Kasernenkommandant (Infrastruktur)15:45 Uhr: Statement Bundesminister der Verteidigungdanach Ende des PresseprogrammsHinweis für die Medien:- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.- Eine Anmeldung/Akkreditierung bedeutetet keine Zusage.- Wir bestätigen Ihnen die Teilnahme.- Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich.- Dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen.Pressekontakt:Ausbildungskommando PressestelleTelefon: +49 (0) 3415953190Fax: +49 (0) 3341 / 5818 - 3109E-Mail: AusbKdoPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5860551