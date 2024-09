Die Bayer AG-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 0,5 Prozent erreichte sie einen Wert von 29,05 EUR. Trotz des jüngsten Tiefstands von 24,96 EUR am 7. März zeigt sich eine positive Tendenz. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 31,89 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet.

Finanzielle Aussichten und Dividendenerwartungen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer stabilen Dividende von 0,110 EUR pro Aktie. Die jüngsten Quartalszahlen offenbarten eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, mit einem geringeren Verlust je Aktie und einem leichten Umsatzwachstum. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 5,07 EUR je Aktie erwartet, was das Vertrauen in die finanzielle Erholung des Unternehmens stärkt.

[...]

